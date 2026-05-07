У мережі віруситься танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак": що за пісня та про що вона

Фільм "Верхівковий хижак" стрімко набрав популярність серед глядачів, а разом із ним вірусною стала і пісня, яка прозвучала в одній із сцен стрічки. Тепер трек активно використовують у мемах та коротких відео у соцмережах, а сам момент вже встиг стати одним із найобговорюваніших у мережі.

У мережі активно поширюють уривки з фільму "Верхівковий хижак", який швидко привернув увагу глядачів. Особливо вірусною стала одна зі сцен разом із музикою з неї – цей саундтрек уже масово використовують у соцмережах. 24 Канал розповідає, про що цей фільм, чим він зацікавив глядачів і що відомо про композицію, яка стала інтернет-хітом.

Який сюжет фільму "Верхівковий хижак"?

Фільм "Верхівковий хижак" (2026) – це пригодницький бойовик із елементами трилера, події якого розгортаються в ізольованій австралійській глушині, розповідається на офіційній сторінці Netflix. У центрі сюжету згорьована жінка, яка після особистої трагедії вирішує вирушити в одиночну подорож дикими територіями Австралії.

Вона прагне перевірити власну витривалість, втекти від минулого та знайти внутрішню рівновагу. Проте її задум швидко перетворюється на боротьбу за виживання. У дикій природі героїня стає мішенню для хитрого та небезпечного вбивці, який розглядає її як свою здобич. Те, що мало бути випробуванням сили духу, перетворюється на смертельну гру, де кожен крок може стати останнім.

Жінці доводиться не лише виживати в суворих умовах дикої природи, а й протистояти людині, яка добре знає територію і веде психологічну гру. Головні ролі у фільмі виконують Шарліз Терон та Тарон Еджертон.



Шарліз Терон / фото Getty

Тарон Еджертон / фото Getty

Яка пісня з фільму стала популярною?

У сцені в австралійській глушині, де вбивця залишається сам на сам із головною героїнею та вже наводить на неї зброю, раптово починає звучати трек "The Chemical Brothers – Go"

Під ритм музики ситуація різко змінюється: вбивця на мить відволікається і починає підтанцьовувати, а героїня розуміє, що це її шанс урятуватися. Вона швидко хапає свій рюкзак і тікає, намагаючись відірватися від переслідувача. Щойно композиція завершується, вбивця одразу рушає з місця і кидається в погоню за дівчиною.

Про що співається у пісні "He chemical brothers – Go"?

У пісні багато уваги приділяється темам хаосу, страху, внутрішнього напруження та постійного руху вперед. У тексті навіть звучать рядки про людей, які "втрачають контроль", не можуть спати чи нормально дихати, а також про необхідність діяти швидко й не зупинятися.

Не можу думати, не можу спати, не можу дихати

Усе стає важче знайти

Всі з розуму з'їжджають

Всі вилазять зі своєї шкіри

Бачите, ми дійшли до кінця, але ось з чого ми починаємо, ви це відчуваєте.

Чому саме сцена з піснею стала популярною?

Сцена стала популярною щонайменше через те, що сам кадр вийшов дуже епічним і водночас дивним. У ньому вбивця з рушницею в руках раптово починає неординарно танцювати під музику, видаючи моторошні й дивакуваті звуки, поки головна героїня намагається врятуватися.

Все це зробило момент максимально вірусним, адже саме такі сцени глядачі згодом активно використовують для мемів, пародій і коротких відео у соцмережах.

Як українці відреагували на фільм?

Звичайно, як це часто буває, багатьом глядачам особливо сподобалась харизма актора, який зіграв роль вбивці.

Цей фільм варто переглянути хоча б через цей момент! Який же він в цій ролі…,

– пише коментар dasha.ananieva на платформі тредс.

Втім, знайшлися й ті глядачі, які назвали фільм доволі банальним та типовим трилером на один раз:

Взагалі не сподобалось це кіно. Ідея хороша, люблю подібні фільми, але сюжет нудний,

– пише відгук _itsmeviktoria_ на платформі тредс.

Але все ж здебільшого фільм отримав чимало уваги та позитивних відгуків. Глядачі зазначають, що стрічка майже постійно тримає у напрузі, а сама атмосфера й загальна ідея фільму вийшли доволі вдалими.

