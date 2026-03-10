За мить до катастрофи: гонщик Формули–1, який дивом уникнув аварії, має українські корені

Формула-1 – це світовий чемпіонат з кількцевих автоперегонах на болідах. Участь беруть представники різних країн.

Серед гонщиків є один із італійсько-українському походженням. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про цього гонщика?

Мова йде про аргентинського гонщика Франко Колапінто. Зараз він виступає у Формулі-1 за команду Alpine. Під час старту гонки у неділю, 8 березня, він заледве гне потрапив у жахливу аварію, однак йому вдалося її уникнути.

Гонщику вдалося уникнути аварії: дивіться відео

Франко Колапінто почав займатись картингом ще у 9 років. Зараз йому 22 роки. У січні 2023 року Колапінто приєднався до Академії гонщиків Williams.

Він має цікаве походження. Його мати, Андреа Трофимчук, народилась у сім'ї, яка переселилися в Аргентину з Волині у 1938 році. Він захоплюється Льюїсом Хемілтоном та Айртоном Сенною.

За словами Колапінто, його улюблена траса – Спа-Франкоршам. Крім того, він вболіває за футбольнийй клуб "Бока Хуніорс".

Як ледь не сталась аварія?

На початку гран-прі Австралії Франко Колапінто ледь уникнув аварії. Він стартував 16, а позаду нього опинився Рейсінг Буллз Ліама Лоусона. Саме у нього виникла проблема з двигуном, пише sport.ua.

Колапінто зманеврував та уникнув моторошного ДТП. Його реакція була миттєвою, тож саме це допомогло правильно повести машину на трасі. Експерти також відзначили це.

