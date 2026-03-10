За мить до катастрофи: гонщик Формули–1, який дивом уникнув аварії, має українські корені
- Аргентинський гонщик Франко Колапінто, який має італійсько-українське походження, виступає у Формулі-1 за команду Alpine і ледь уникнув аварії на гран-прі Австралії.
- Колапінто приєднався до Академії гонщиків Williams у січні 2023 року; його мати походить з Волині.
Формула-1 – це світовий чемпіонат з кількцевих автоперегонах на болідах. Участь беруть представники різних країн.
Серед гонщиків є один із італійсько-українському походженням. Про це пише Вікіпедія.
Дивіться також Сублімована кава: що це таке, як її виробляють та у чому різниця з розчинною
Що відомо про цього гонщика?
Мова йде про аргентинського гонщика Франко Колапінто. Зараз він виступає у Формулі-1 за команду Alpine. Під час старту гонки у неділю, 8 березня, він заледве гне потрапив у жахливу аварію, однак йому вдалося її уникнути.
Гонщику вдалося уникнути аварії: дивіться відео
Франко Колапінто почав займатись картингом ще у 9 років. Зараз йому 22 роки. У січні 2023 року Колапінто приєднався до Академії гонщиків Williams.
Він має цікаве походження. Його мати, Андреа Трофимчук, народилась у сім'ї, яка переселилися в Аргентину з Волині у 1938 році. Він захоплюється Льюїсом Хемілтоном та Айртоном Сенною.
За словами Колапінто, його улюблена траса – Спа-Франкоршам. Крім того, він вболіває за футбольнийй клуб "Бока Хуніорс".
Як ледь не сталась аварія?
На початку гран-прі Австралії Франко Колапінто ледь уникнув аварії. Він стартував 16, а позаду нього опинився Рейсінг Буллз Ліама Лоусона. Саме у нього виникла проблема з двигуном, пише sport.ua.
Колапінто зманеврував та уникнув моторошного ДТП. Його реакція була миттєвою, тож саме це допомогло правильно повести машину на трасі. Експерти також відзначили це.
Ким був "останній український принц"?
Багато хто знає про діяльність гетьмана Павло Скоропадський, однак у тіні його постаті часто залишається син – Данило Скоропадський. Саме його у Великій Британії називали "українським принцом".
За словами Олександра Алфьорова, могилу гетьманича можна знайти на кладовищі Гемпстед у Лондоні. Саме там похований Данило Скоропадський – один із лідерів гетьманського руху після Другої світової війни, який намагався об'єднати українців у вигнанні незалежно від конфесії чи політичних поглядів.
Данило Скоропадський народився 13 лютого 1904 року. Історик зауважив, що коли його батько очолив Українську державу у 1918 році, гетьманичу було 14 років, тож він добре пам'ятав період української незалежності.