Укр Рус
Тренди Будь у тренді За мить до катастрофи: гонщик Формули–1, який дивом укникнув аварії, має українські корені
10 березня, 22:19
3
Оновлено - 22:34, 10 березня

За мить до катастрофи: гонщик Формули–1, який дивом уникнув аварії, має українські корені

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Аргентинський гонщик Франко Колапінто, який має італійсько-українське походження, виступає у Формулі-1 за команду Alpine і ледь уникнув аварії на гран-прі Австралії.
  • Колапінто приєднався до Академії гонщиків Williams у січні 2023 року; його мати походить з Волині.

Формула-1 – це світовий чемпіонат з кількцевих автоперегонах на болідах. Участь беруть представники різних країн.

Серед гонщиків є один із італійсько-українському походженням. Про це пише Вікіпедія

Дивіться також Сублімована кава: що це таке, як її виробляють та у чому різниця з розчинною 

Що відомо про цього гонщика?

Мова йде про аргентинського гонщика Франко Колапінто. Зараз він виступає у Формулі-1 за команду Alpine. Під час старту гонки у неділю, 8 березня, він заледве гне потрапив у жахливу аварію, однак йому вдалося її уникнути. 

Гонщику вдалося уникнути аварії: дивіться відео

Франко Колапінто почав займатись картингом ще у 9 років. Зараз йому 22 роки. У січні 2023 року Колапінто приєднався до Академії гонщиків Williams.

Він має цікаве походження. Його мати, Андреа Трофимчук, народилась у сім'ї, яка переселилися в Аргентину з Волині у 1938 році.  Він захоплюється Льюїсом Хемілтоном та Айртоном Сенною. 

За словами Колапінто, його улюблена траса – Спа-Франкоршам. Крім того, він вболіває за футбольнийй клуб "Бока Хуніорс". 

Як ледь не сталась аварія?

На початку гран-прі Австралії Франко Колапінто ледь уникнув аварії. Він стартував 16, а позаду нього опинився Рейсінг Буллз Ліама Лоусона. Саме у нього виникла проблема з двигуном, пише sport.ua.

Колапінто зманеврував та уникнув моторошного ДТП. Його реакція була миттєвою, тож саме це допомогло правильно повести машину на трасі. Експерти також відзначили це. 

Ким був "останній український принц"?

  • Багато хто знає про діяльність гетьмана Павло Скоропадський, однак у тіні його постаті часто залишається син – Данило Скоропадський. Саме його у Великій Британії називали "українським принцом".

  • За словами Олександра Алфьорова, могилу гетьманича можна знайти на кладовищі Гемпстед у Лондоні. Саме там похований Данило Скоропадський – один із лідерів гетьманського руху після Другої світової війни, який намагався об'єднати українців у вигнанні незалежно від конфесії чи політичних поглядів.

  • Данило Скоропадський народився 13 лютого 1904 року. Історик зауважив, що коли його батько очолив Українську державу у 1918 році, гетьманичу було 14 років, тож він добре пам'ятав період української незалежності.