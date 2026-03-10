Среди гонщиков есть один с итальянско-украинским происхождением. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этом гонщике?
Речь идет об аргентинском гонщике Франко Колапинто. Сейчас он выступает в Формуле-1 за команду Alpine. Во время старта гонки в воскресенье, 8 марта, он еле гнет попал в ужасную аварию, однако ему удалось ее избежать.
Гонщику удалось избежать аварии: смотрите видео
Франко Колапинто начал заниматься картингом еще в 9 лет. Сейчас ему 22 года. В январе 2023 года Колапинто присоединился к Академии гонщиков Williams.
Он имеет интересное происхождение. Его мать, Андреа Трофимчук, родилась в семье, которая переселились в Аргентину с Волыни в 1938 году. Он увлекается Льюисом Хэмилтоном и Айртоном Сенной.
По словам Колапинто, его любимая трасса – Спа-Франкоршам. Кроме того, он болеет за футбольный клуб "Бока Хуниорс".
Как едва не произошла авария?
В начале гран-при Австралии Франко Колапинто едва избежал аварии. Он стартовал 16, а позади него оказался Рейсинг Буллз Лиама Лоусона. Именно у него возникла проблема с двигателем, пишет sport.ua.
Колапинто сманеврировал и избежал жуткого ДТП. Его реакция была мгновенной, поэтому именно это помогло правильно повести машину на трассе. Эксперты также отметили это.
