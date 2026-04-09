Помітили лише найуважніші: у титрах "Гаррі Поттер і келих вогню" сховали несподіваний напис

Більшість глядачів після завершення фільмів одразу вимикають екран, не дочекавшись титрів. Однак інколи саме там ховаються цікаві деталі.

Про те, який несподіваний напис сховали у титрах фільму "Гаррі Поттер і келих вогню", пише Screen Rant.

Який напис помітили у титрах фільму "Гаррі Поттер і келих вогню"?

У фільмі "Гаррі Поттер і келих вогню" уважні фанати знайшли кумедний жарт від творців. У стрічці, де одним із випробувань Турніру трьох чарівників є зустріч із драконами, автори вирішили пожартувати над глядачами.

Так, у титрах з'являється напис, що "під час зйомок жоден дракон не постраждав".

Секретний напис в титрах / Фото Screen Rant

Це є відсилкою до стандартного формулювання, яке зазвичай додають у фільмах, де використовують справжніх тварин.

Водночас у самому фільмі всі дракони, звісно ж, були створені за допомогою спецефектів.

У якому ще фільмі про Гаррі Поттера є прихована деталь в титрах?

Як пиши Collider, у фінальних титрах фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" з'являється відома Карта мародера, на якій замість звичних персонажів розміщено імена акторів і членів знімальної групи. Найуважніші глядачі можуть помітити короткий епізод у нижній частині карти: там видно дві пари слідів, що стоять у доволі неоднозначній позі.

Одна пара відбитків ніг розташована впритул і спрямована до стіни, тоді як інша стоїть поруч, повернувшись у протилежний бік. При цьому сліди, звернені до стіни, ніби злегка рухаються. Така деталь наштовхує на думку, що це можуть бути двоє учнів Гоґвортсу в досить пікантній ситуації або ж просто в грайливих обіймах.

Цей жарт приховав у титрах цифровий художник Рус Ветерелл. В одному з інтерв'ю для The Huffington Post він пояснив, що, за його задумом, персонажі на карті просто обіймаються.

