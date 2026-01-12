Головоломка із сірниками: розв'яжуть лише найрозумніші

Головоломка із сірників є чудовим тренажером для логіки й просторової уяви. Вона змушує нас ширше мислити й відмовлятися від шаблонних рішень, а також шукати неочевидні ходи.

Такі завдання здатні захопити і дітей, і дорослих, пише 24 Канал з посиланням на Mind your logic. Кожен може легко перевірити свою логіку, розглянувши зображення нижче.

Яка суть головоломки?

Складність цієї головоломки створюють чіткі обмеження. У задачі дозволено зробити лише кілька рухів, тож з нею справляться лише найкмітливіші.

Отже, на зображенні фігура з сірників у вигляді стільця, однак він перекинений і стоїть неправильно. Завдання полягає в тому, щоб поставити стілець рівно, пересунувши лише три сірники.

Правила головоломки:

За один хід можна переміщати лише один сірник;

Ламати чи додавати сірники заборонено;

Після трьох рухів фігура має виглядати так, як правильно розташований стілець.

Фахівці радять не поспішати з рішенням. Спочатку уважно розгляньте конструкцію й подумки визначте, як сірники формуватимуть спинку та ніжки.



Головоломка з сірником / Фото Mind Your Logic

Як виглядає розгадка?

Задача доволі проста, хоч і, на перший погляд, може здаватися складною. Усе вирішиться, якщо подивитися на фігуру під правильним кутом.



Розгадана головоломка / Колаж 24 Каналу

Яка ще є цікава головоломка?

Головоломка з сірниками вимагає перетворити вираз 6 х 7 = 39 у 5 х 7 = 35, пересунувши лише два сірники, пише OBOZ.UA. Це доволі цікаво, тож радимо кожному спробувати.

