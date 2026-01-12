Укр Рус
Тренды Будь в тренде Головоломка со спичками: решат только самые умные
12 января, 16:03
2

Головоломка со спичками: решат только самые умные

Юлия Турелык
Основні тези
  • Головоломка со спичками заключается в том, чтобы поставить стул ровно, передвинув всего три спички.
  • Другая головоломка требует превратить выражение 6 х 7 = 39 в 5 х 7 = 35, передвинув всего две спички.

Головоломка из спичек является отличным тренажером для логики и пространственного воображения. Она заставляет нас шире мыслить и отказываться от шаблонных решений, а также искать неочевидные ходы.

Такие задачи способны увлечь и детей, и взрослых, пишет 24 Канал со ссылкой на Mind your logic. Каждый может легко проверить свою логику, рассмотрев изображение ниже.

Читайте также Эту головоломку решают единицы: переместите одну спичку, чтобы уравнение стало правильным

Какова суть головоломки?

Сложность этой головоломки создают четкие ограничения. В задаче разрешено сделать только несколько движений, поэтому с ней справятся только самые сообразительные.

Итак, на картинке фигура из спичек в виде стула, однако он опрокинут и стоит неправильно. Задача заключается в том, чтобы поставить стул ровно, передвинув только три спички.

Правила головоломки:

  • За один ход можно перемещать только одну спичку;

  • Ломать или добавлять спички запрещено;

  • После трех движений фигура должна выглядеть так, как правильно расположенный стул.

Специалисты советуют не спешить с решением. Сначала внимательно рассмотрите конструкцию и мысленно определите, как спички будут формировать спинку и ножки.


Головоломка со спичкой / Фото Mind Your Logic

Как выглядит разгадка?

Задача довольно простая, хоть и, на первый взгляд, может показаться сложной. Все решится, если посмотреть на фигуру под правильным углом.


Разгадана головоломка / Коллаж 24 Канала

Какая еще есть интересная головоломка?

Головоломка со спичками требует превратить выражение 6 х 7 = 39 в 5 х 7 = 35, передвинув только две спички, пишет OBOZ.UA. Это довольно интересно, поэтому советуем каждому попробовать.

Что стоит прочитать?

Часті питання

Какая задача стоит перед участниками головоломки со спичками?

Задача состоит в том, чтобы поставить стул ровно, передвинув только три спички - без ломания или добавления новых спичек.

Какова цель головоломки с уравнением 6 х 7 = 39?

Цель состоит в том, чтобы превратить выражение 6 х 7 = 39 в 5 х 7 = 35, передвинув всего две спички.

Почему эта головоломка может казаться сложной?

Задача может казаться сложной из-за четких ограничений - разрешено сделать лишь несколько движений, и нужно увидеть фигуру под правильным углом, чтобы понять, как передвинуть спички.