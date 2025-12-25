"Такого немає в жодного міста": що відомо про нову унікальну вулицю у центрі Харкова

У центрі Харкова з'явилася перша пішохідна вулиця. Її відкрили спеціально до різдвяно-новорічних свят.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Думка".

Що відомо про нову пішогодну вулицю у центрі Харкова?

Від 22 грудня харків'янам і гостям міста відкрили капітально відремонтовану Лопанську набережну. Біля перехрестя з вулицею Полтавський шлях облаштували новий сквер із лавами, кущами, деревами, зеленими зонами та системою освітлення.

Де розташована Лопанська набережна у Харкові: дивіться на карті

Раніше на цьому місці розташовувалися занедбані території кафе та чаша старого фонтану.

Вулицю відкрили спеціально до святкування різдвяних та новорічних свят. Тут встановили прикрашену ялинку та святкові фотозони.

Новий сквер у Харкові / Фото видання "Думка"

Зауважимо, що рух транспорту по набережній, окрім службового, закрито. На проїжджій частині вже стоять фотозони та автокафе.

На Лопанській набережній з'явилися автокафе та фотозони / Фото видання "Думка"

"Такого немає в жодного міста насправді. Це завдяки тому, що, попри все, ми розвиваємося. Як приклад, за кілька тижнів ми відкриємо нову локацію – пішохідну зону на набережній", – прокоментував відкриття пішохідної вулиці мер Харкова Ігор Терехов.

На Лопанській набережній облаштували пішохідну зону / Фото видання "Думка"

Де у Харкові має з'явитися новий парк?

Як повідомили у міській раді, на території згорілого соснового бору в Київському районі Харкова планують створити рекреаційну зону з парком.

За словами міського голови Ігоря Терехова, біля ТРЦ "Караван" висадять середньовікові дерева, щоб містяни не чекали поки вони виростуть.

На цій території буде парк. Я не дозволю нікому зробити там забудову,

– заявив Терехов.

Мер також додав, що з 2022 року в Харкові загинуло понад 2,5 тисячі дерев: частина з них - через вік, а інші - внаслідок обстрілів, порохових газів та інших факторів.

