Президент США, що пив від 20 чашок кави за день: хто він та чому так сильно любив цей напій
- 26-й президент США, щоденно випивав 4,5 літра кави, що становило 18-22 чашки.
- Французький філософ Вольтер споживав від 40 до 50 чашок кави за день, незважаючи на те, що кава вважалася отруйною.
Відомі особистості теж мають свої вподобання у їжі та напоях. Часто вони мають специфічний підхід до деяких речей.
Наприклад, один із президентів США мав надзвичайну любов до кави. Про це пише Gemini.
Хто пив багато кави?
Серед президентів США Теодор Рузвельт відрізнявся особливою любов'ю до кави. Він пив її постійно та щодня вживав по 4,5 літра цього напою. Відомі люди часто п'ють каву у великих кількостях через необхідність працювати вночі.
Чим відомий Теодор Рузвельт?
Це 26 президент США. Він став одним із наймолодших. проте найвеичніших правителей у історії Сполучених Штатів. Він просував політику прогресу та недовіри.
Саме цей гарячий напій допомагає зберігати бадблрість та концентрацію. Якщо чашка Рузвельта була 200 – 250 мілілітрів, то за день він фактично пив 18 – 22 чашки кави за день.
Каву люблять відомі люди / Фото Pexels
Це доволі багато, хоч і не найбільше серед відомих історичних постатей. Наприклад, Оноре де Бальзак під час написання "Людської комедії" випив 15 тисяч чашок кави, іноді споживаючи до 20 чашок на день, пише papakava.
Коли письменник не міг пити каву, він просто жував кавові зерна, щоб відчувати смак кави.
Хто пив 50 чашок кави за день?
- Кава – напій, який об'єднує різних людей, а іноді навіть різні епохи між собою. Однак раніше її вважали, якщо не отруйною, то точно більш шкідливою, ніж зараз.
- Однак поціновувачів кави це не зупиняло, адже, наприклад, французький поет, прозаїк та філософ Вольтер пив від 40 до 50 чашок кави за день.
- Варто відзначити, що у часи Вольтера кава вважалась отрутою, тому його неодноразово попереджали, що його захоплення цим напоєм вб'є його, однак він завжди мав, що відповісти. Вольтер прожив 84 роки та жартував, що якщо кава – це отрута, то вона діє надто повільно.