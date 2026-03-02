Ця родина змінила стандарти праці: як з'явився графік 5 на 2 та 8-годинний робочий день

Сьогодні графік 5 на 2 здається звичним стандартом, але ще 100 років тому люди працювали по 10 – 14 годин шість днів на тиждень. Ідея восьмигодинного робочого дня народжувалася через протести та експерименти підприємців і лише згодом стала законом.

Багато людей сьогодні скаржаться на графік 5 на 2, називаючи його виснажливим і не зовсім придатним для повноцінного життя. Проте мало хто замислюється, що до його запровадження ситуація була значно складнішою: працівники працювали шість днів на тиждень і мали лише один вихідний, розповідає History.

Хто вперше запровадив 8-годинний робочий день та графік 5 на 2?

Ідея скоротити робочий день з'явилася ще під час промислової революції, коли люди працювали по 10 – 14 годин шість днів на тиждень. У 1817 році британський реформатор Роберт Оуен запропонував формулу: "8 годин праці, 8 годин відпочинку, 8 годин сну", але тоді вона не стала масовою практикою, розповідають на платформі Reddit.

Лише 1 травня 1926 року компанія Ford Motor Company стала однією з перших у США, яка офіційно запровадила п'ятиденний робочий тиждень по 8 годин для працівників своїх заводів. Через кілька місяців така сама політика поширилася й на офісних співробітників компанії.



Едсель Форд запровадив 8-годинний рбочий день / фото Вікіпедії

Цей крок став логічним продовженням політики Генрі Форда, яка розпочалася ще у 1914 році, коли він підвищив мінімальну зарплату фабричним робітникам-чоловікам до 5 доларів на день за 8-годинний робочий день. Для жінок така ставка була встановлена у 1916 році.

Це рішення шокувало індустрію: зарплата Фордівських працівників майже вдвічі перевищувала середню по галузі. Проте ефект був миттєвий – зросла продуктивність на конвеєрі, а працівники відчули гордість та лояльність до компанії. Ідея скоротити тиждень з шести до п'яти днів зародилася ще у 1922 році. Едсель Форд, син Генрі та тодішній президент компанії, пояснював:

Кожна людина повинна мати більше одного дня на тиждень для відпочинку та проведення часу з родиною. Ми прагнемо підтримувати ідеальне домашнє життя для наших співробітників,

– казав він.

Генрі Форд хотів втілти ідею 8-годинного робочого графіку / фото 50Plus

Генрі Форд додав, що п'ятиденний тиждень не лише покращує якість життя робітників, а й підвищує продуктивність: коротший робочий час стимулює вкладати більше зусиль під час перебування на роботі. Незабаром інші виробники в США і світі наслідували цей приклад, і графік 8 годин на день, 5 днів на тиждень став стандартом у багатьох галузях.

