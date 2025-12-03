Як українець навчив Європу пити каву та зробив круасани популярними

Українці зробили вагомий внесок у розвиток не тільки своєї культури, а й міжнародної. Наприклад, саме українець відкрив каву та круасани для Європи.

Юрій-Франц Кульчицький, який народився у Самбірському районі, став тим, хто відкрив каву по-віденськи для широкого загалу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кавопошту.

Як українець відкрив каву європейцям?

Юрій-Франц Кульчицький жив на Запорізькій Січі, а у 1660-х потрапив у турецький полон, а згодом він опинився на Балканах. Там він детально вивчив звичаї цієї країни та ознайомився із кавовою культурою.

Турецька влада звинуватила купців у шпигунстві проти султана, тому їх виселили з Белграда. Після цього Кульчицький переїхав до Відня, де в 1678 році заснував власну компанію.

У 1686 році він відкрив власну кав'ярню "Під синьою пляшкою". Вона передавала турецькі настрої та стала відображенням культури.

Як Кульчицький створив європейський аналог кави?

Кульчицький готував турецьку каву, проте з певним модифікаціями. Він адаптував напій для європейців: почав додавати у нього молоко, мед та цукор. Проте справжню популярність йому принесла кава по-віденськи, тобто кава із вершками.

Він став першопроходцем кавової культури та фактично став тим, хто зробив вживання кави масовим у Європі та показав, що її смак можна регулювати.

До чого тут круасани?

У кав'ярні випікали рогалики у формі півмісяця. Після того, як кав'ярня "Під синьою пляшкою" стала популярною, ці рогалики також отримали своє визнання.



Круасани відкрив українець / Фото Pexels

У Франції вони з'явились після того, як туди переїхала донька австрійського імператора Марія-Антуанетта. Вона також відома як дружина Людовика XVI.

Чому в Туреччині забороняли каву?

У 1633 році султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави в Туреччині через побоювання соціального розбрату, караючи порушників стратою, пише atlasobscura.

Султан Сулейман Чудовий також забороняв каву. Однак тоді це обґрунтовувалось релігійними переконаннями, адже мусульманам заборонено вживати у їжу "чорні або горілі" продукти, однак всі ці заборони не спрацювали.

