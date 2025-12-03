Як українець навчив Європу пити каву та зробив круасани популярними
- Юрій-Франц Кульчицький, українець, відкрив каву для Європи, заснувавши кав'ярню "Під синьою пляшкою" у Відні в 1686 році.
- Кульчицький створив європейський аналог кави, додаючи молоко, мед та цукор, що зробило його першим поширювачем кавової культури в Європі.
Українці зробили вагомий внесок у розвиток не тільки своєї культури, а й міжнародної. Наприклад, саме українець відкрив каву та круасани для Європи.
Юрій-Франц Кульчицький, який народився у Самбірському районі, став тим, хто відкрив каву по-віденськи для широкого загалу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кавопошту.
Як українець відкрив каву європейцям?
Юрій-Франц Кульчицький жив на Запорізькій Січі, а у 1660-х потрапив у турецький полон, а згодом він опинився на Балканах. Там він детально вивчив звичаї цієї країни та ознайомився із кавовою культурою.
Турецька влада звинуватила купців у шпигунстві проти султана, тому їх виселили з Белграда. Після цього Кульчицький переїхав до Відня, де в 1678 році заснував власну компанію.
У 1686 році він відкрив власну кав'ярню "Під синьою пляшкою". Вона передавала турецькі настрої та стала відображенням культури.
Як Кульчицький створив європейський аналог кави?
Кульчицький готував турецьку каву, проте з певним модифікаціями. Він адаптував напій для європейців: почав додавати у нього молоко, мед та цукор. Проте справжню популярність йому принесла кава по-віденськи, тобто кава із вершками.
Він став першопроходцем кавової культури та фактично став тим, хто зробив вживання кави масовим у Європі та показав, що її смак можна регулювати.
До чого тут круасани?
У кав'ярні випікали рогалики у формі півмісяця. Після того, як кав'ярня "Під синьою пляшкою" стала популярною, ці рогалики також отримали своє визнання.
Круасани відкрив українець / Фото Pexels
У Франції вони з'явились після того, як туди переїхала донька австрійського імператора Марія-Антуанетта. Вона також відома як дружина Людовика XVI.
Чому в Туреччині забороняли каву?
У 1633 році султан Мурад IV заборонив публічне вживання кави в Туреччині через побоювання соціального розбрату, караючи порушників стратою, пише atlasobscura.
Султан Сулейман Чудовий також забороняв каву. Однак тоді це обґрунтовувалось релігійними переконаннями, адже мусульманам заборонено вживати у їжу "чорні або горілі" продукти, однак всі ці заборони не спрацювали.
Яку каву пив Тарас Шевченко?
- Тарас Шевченко відомий український поет, письменник, художник та громадський діяч. Його біографія дуже цікава, однак по-справжньому непересічна. Він був кріпаком, однак після викупу став справжнім аристократом.
- Серед напоїв він надавав перевагу каві із вершками, тобто "по-віденськи". Він почав її вживати під час навчання в Академії мистецтв, щоб підтримувати тонус.
- Крім цього, вказують, що він любив пити чай з ромом. Його він особливо цінував під час заслання, а вживати цей напій продовжував до кінця життя.