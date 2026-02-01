Укр Рус
Тренди Будь у тренді Випущений 15 років тому iPhone несподівано знову став популярним: чому молодь масово його купує
1 лютого, 11:18
4

Випущений 15 років тому iPhone несподівано знову став популярним: чому молодь масово його купує

Ярослав Погончук
Основні тези
  • iPhone 4 неочікувано став популярним серед молоді у 2026 році.
  • Попит на iPhone 4 зріс на 1000%, але експерти застерігають про небезпеку використання.

iPhone 4, який вийшов ще у 2010 році, несподівано став трендом серед молоді у 2026 році. Старий смартфон перетворився на модний ретро-гаджет, попит на який зріс у рази.

Про те, чому iPhone 4 знову став популярним, розповідає Forbes.

Дивіться також Знайоме майже кожному з дитинства: несподівана історія слова, якому вже понад 500 років 

У чому феномен популярності iPhone 4?

Культовий iPhone 4, який побачив світ 15 років тому, раптово повернувся у тренди. На початку 2026 року молодь масово шукає, де можна придбати цей старий смартфон.

Причина аж ніяк не в тому, що Apple зробила щось зі смартфоном. Друге життя гаджету подарували вірусні відео в соцмережах. Зокрема, в TikTok під хештегом #digicam iPhone 4 перетворився на стильний ретро-аксесуар.

Користувачі публікують фото й відео з характерним "зернистим" ефектом, який різко контрастує з надчіткими кадрами сучасних iPhone.

iPhone 4 / Фото Unsplash

Окрім камери, фанатів приваблює дизайн смартфона: сталева рамка, скляна задня панель і компактний 3,5-дюймовий екран. У результаті за останній рік попит на модель зріс майже на 1000%.

Водночас експерти застерігають, що використання iPhone 4 у 2026 році може бути небезпечним. Смартфон давно не отримує оновлень безпеки та не підтримує актуальні версії iOS, через що стає вразливим до витоку особистих даних і злому облікових записів.

Попри те, що свого часу iPhone 4 став революційним і задав напрямок розвитку смартфонів, сьогодні він радше є модним аксесуаром і інструментом для зйомки "ретро"-фото, ніж повноцінним гаджетом для щоденного користування.

Чому в моду повернулися дротові навушники EarPods від Apple?

Як повідомляє E! News, ще один тренд серед покоління Z – звичайні дротові навушники. Повернення класичних Apple EarPods в моду стало ще одним доказом того, що речі з минулого знову набувають популярності.

Зі своїми фірмовими білими проводами та ностальгічним мінімалістичним дизайном ці навушники раптово перетворилися на один із найпопулярніших аксесуарів.

Навушники Apple EarPods / Фото Unsplash

Причина цього тренду в тому, що бездротові моделі виглядають стильно, але часто створюють проблеми: розряджаються, втрачають з'єднання або поводяться нестабільно.

Натомість дротові навушники не потребують підзарядки і працюють одразу після підключення. Вони прості, надійні та мають ту саму "невимушену крутість", яка не потребує зайвих зусиль.

Які старі iPhone отримали неочікуване оновлення?

  • Нещодавно Apple несподівано випустила оновлення iOS 12.5.8 для iPhone 5s та iPhone 6, які були представлені у 2013 і 2014 роках. Таким чином компанія фактично продовжила програмну підтримку цих моделей до 13 і 12 років після їх виходу.

  • Оновлення вийшло одночасно з iOS 26.2.1 і не додає нових функцій, а має суто технічне призначення. Його головна задача – продовжити дію системного сертифіката, який забезпечує роботу iMessage, FaceTime та активацію пристрою.

  • Без цього оновлення частина сервісів могла б перестати працювати вже у січні 2027 року. Востаннє Apple випускала оновлення для цих моделей у січні 2023 року у вигляді критичних патчів безпеки.