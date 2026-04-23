Понад 30 років у тіні: кого називали найзагадковішим дизайнером, який уникав слави

Будь-який бренд завжди асоціюється з його автором, однак історія дизайнера Мартіна Маржели показує, що автор не завжди бажає бути впізнаваним. Відомий модельєр декілька десятків років уникав публічності та не давав інтерв'ю, але попри це, зумів створити легендарні дизайни для одягу та взуття.

Ким був найзагадковіший творець у моді?

Мартін Маржела народився у квітні 1957 року в місті Левен, що у Бельгії. Свій шлях у моді він починав з навчання в Королівській академії в Антверпені, а потім асистував в Жана-Поля Готьє.

Протягом своєї кар'єри він принципово не давав інтерв'ю та не виходив на поклони після показів своєї колекції. Крім того, він уникав навіть фотографій. Таким чином, понад 30 років йому вдавалося приховувати свою ідентичність.

Як відомо, команда модельєра якщо і спілкувалася з пресою, то лише колективно. Як і відповідала на будь-які питання замість модельєра.

Річ у тім, що дизайнер навмисно стирав межу між брендом та особистістю. І його білі етикетки без логотипів на одязі стали символом цієї ідеї, бо ж речі мали говорити самі за себе.

Загалом вплив Мартіна у світі моди важко переоцінити, адже саме він був засновником бренду Maison Margiela. Він фактично змінив уявлення про сучасну моду, додавши до неї деконструкцію, переосмислення та недосконалість.

А родзинкою модельєра було те, що його колекції часто виглядали, як якийсь експеримент. Відтак одяг міг бути зі швами назовні, з перероблених вінтажних речей, або ж нестандартних силуетів.

Які легендарні речі створив Мартін Маржела?

У журналі Elle зібрали легендарні дизайни, які за життя створив модельєр. До списку увійшли так звані таби, що стало культовим взуття з розділеним носком. Цей дизайн був натхненний традиційними японськими табі-шкарпетками. І це стало візитівкою бренду Maison Mergiela.



Взуття таби / Фото Getty Images

Крім того, одні із найвідоміших творів, які створив Маржела, був також жакет із перук та жилет з осколків розбитої порцеляни. Відтак жилет був зроблений із з'єднувальних порцелянових тарілок, що показувало перетворення побутових предметів на високу можу, а жакет – створював ефект живої текстури.



Жилет, який створив Маржела з розбитої порцеляни / Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

