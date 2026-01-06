Заборонили в'їзд на 3 роки: італійця, який висловлював симпатію до Путіна не впустили в Україну

Громадянину Італії на ім’я Рокко відмовили у в’їзді на територію України під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Чоп (Тиса) – Загонь".

Індицент з проросійським італійцем набув такого розголосу, що за подіями увесь день спостерігали всі користувачі Threads, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Дар’ї Мельниченко.

Читайте також Рокко затьмарив Цимбалюка: у мережі висміяли проросійського італійця, затриманого на кордоні

Дівчина розповіла у своєму дописі про чоловіка Рокко, який публічно висловлював свою симпатію до Путіна й критикував Україну. Ці обставини й стали причиною рішення про відмову у в’їзді.

Італійцю заборонили в'їзд в Україну

Українці довго чекали, чим закінчиться історія з проросійським громадянином Італії, тож станом на 16:30 стало відомо, що прикордонники відмовили у перетині державного кордону 53-річному громадянину Італії, який мав проросійські погляди та виправдовував збройну агресію рф проти України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив у коментарі 24 Каналу, що сьогодні в Україну не був пропущений громадянин однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ.

Тож коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб.

Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп",

– додав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Прикордонна служба нагосила, що особи, які підтримують або виправдовують агресію рф, не мають і не матимуть права на в’їзд в Україну.