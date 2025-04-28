Лише два полководці в історії не знали поразок: один із них – українець

У світовій історії лише двоє полководців зуміли пройти свій бойовий шлях без жодної поразки. Один із них – легендарний Олександр Македонський, а другий – українець.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Патріоти України.

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Хто з полководців не знав поразки

В світовій історії лише два полководці не зазнали жодної поразки. Один із них – Олександр Македонський, якого неофіційно вважають найвидатнішим полководцем усіх часів. Другим став український козак Іван Сірко, якого запорожці обирали кошовим отаманом рекордну кількість разів.

Іван Сірко володів неймовірним військовим талантом. За життя він здійснив 55 походів проти Османської імперії, провів 65 великих битв і 179 сутичок із ворогами – і у всіх здобув перемогу. Під його керівництвом козаки захоплювали такі міста, як Очаків, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Кілія, Тягиня (Бендери), Арабат, Перекоп, Ясси, Кафу, Бахчисарай і Трапезунд.

Іван Сірко / Фото з відкритих джерел

Першу велику перемогу Сірко здобув у 1646 році під час Тридцятирічної війни. Тоді, за запрошенням французів, 2 500 запорізьких козаків під командуванням Богдана Хмельницького та Івана Сірка взяли за одну ніч фламандську фортецю Дюнкерк, яку французьке військо принца Конде не могло захопити протягом п'яти років.

Фортеця, яку називали "ключем до Ла-Маншу", перебувала під контролем іспанців і мала надзвичайне стратегічне значення. Вдячні французи на знак шани встановили пам’ятник козакам на березі Ла-Маншу.

На початку 1670-х років Іван Сірко із двома тисячами козаків розгромив 10-тисячну татарську армію на переправі в пониззі Дніпра.

У 1675 році біля Чортомлицької Січі під його керівництвом було розбито 15-тисячну турецьку армію. У нічному бою вижили лише три тисячі яничарів, тоді як козацькі втрати становили менш як п'ятдесят осіб.

Із цією перемогою іноді пов'язують написання знаменитої відповіді запорожців султану Мухаммеду IV. Уже наступного року Сірко повів двадцятитисячне козацьке військо у Крим і став першим отаманом, якому вдалося захопити столицю Кримського ханства – Бахчисарай.

Запорожці пишуть листа турецькому султанові / Картина Іллі Рєпіна

Сірко міг володіти надприродними здібностями

Полководницький талант Сірка породив серед козаків легенду про його надприродні здібності – його вважали характерником (чаклуном, ясновидцем). Після його смерті козаки брали висушену праву руку Сірка у важливі походи, вірячи, що вона приносить військову вдачу.

Іван Сірко похований біля Чортомлицької Січі – нині це село Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області.

Могила кошового отамана Війська Запорозького Івана Сірка біля села Капулівка / Фото Wikipedia