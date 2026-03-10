Забудьте про "Титанік" та "Ромео і Джульєтта" : ось найтрагічніша історія кохання
- Акварель "Гіллеліль і Гільдебранд: зустріч на сходах вежі" зображує трагічну історію кохання принцеси Гіллеліль і її охоронця принца Гільдебранда.
- Картина ірландського художника Фредеріка Вільяма Бертона, створена в 1864 році, переживає нову хвилю популярності в соціальних мережах і визнана найулюбленішою картиною Ірландії у 2012 році.
Акварель 1864 року "Гіллеліль і Гільдебранд: зустріч на сходах вежі" знову стала вірусною в інтернеті. Робота ірландського художника Фредеріка Вільяма Бертона, натхненна середньовічною легендою про трагічне кохання, привернула увагу тисяч користувачів соцмереж.
Історії Ромео і Джульєтти чи Джека і Роуз із "Титаніка" давно стали символами трагічного кохання. Але існує ще одна, менш відома, проте не менш драматична історія закоханих. Саме її ірландський художник Фредерік Вільям Бертон зумів передати у своїй картині, показавши всю ніжність і біль приреченої пари, розповідається у BBC.
Яка історія кохання є трагічнішою, ніж той же роман "Ромео та Джульєтта"?
Акварель "Гіллеліль і Гільдебранд: зустріч на сходах вежі", створена ірландським художником Фредеріком Вільямом Бертоном у 1864 році, останнім часом знову привернула увагу інтернету.
Сюжет картини походить із середньовічної данської балади, перекладеної другом художника Вітлі Стоуксом у 1855 році. За легендою, принцеса Гіллеліль закохалася у свого особистого охоронця – принца Енгельланду Гільдебранда. Її батько не схвалив цих стосунків і наказав сімом братам дівчини вбити юнака.
Фредерік Вільям Бертон / фото Вікіпедії
Бертон вирішив зобразити не саму трагедію, а момент перед нею – останню зустріч закоханих на сходах вежі, розповідається у National Gallery of Ireland. На полотні Гільдебранд цілує руку коханої, а вона відвертається, стримуючи сльози й передчуваючи трагічну розв'язку. Картина відома своєю надзвичайною деталізацією та емоційною напругою.
Через крихкість фарб оригінал зберігається у спеціальних умовах у Національній галереї Ірландії, а побачити його можна лише кілька годин на тиждень. Попри те, що картині понад 160 років, вона переживає нову хвилю популярності в соцмережах.
Користувачі активно обговорюють легенду про закоханих, розглядають деталі композиції та називають сцену "однією з найромантичніших у мистецтві". У 2012 році цю роботу навіть визнали найулюбленішою картиною Ірландії за результатами національного опитування.
