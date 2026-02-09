"Напій сатани": як Папа Римський врятував каву від заборони

Сьогодні кава є одним із найпопулярніших напоїв у світі. Однак небагато людей знають, що її поширення на Заході значною мірою завдячує Папі Клименту VIII.

Як церква охрестила каву?

Історія кави бере початок ще у IX столітті, коли ісламські пастухи помітили стимулюючий ефект кавових зерен на їхніх овець.

Згодом ісламські священнослужителі навчилися вирощувати ці зерна, і напій швидко набув популярності в усьому мусульманському світі.

Однак поява кави в християнській Європі викликала настороженість, оскільки її сприймали як напій "мусульманських невірних", із якими європейці воювали протягом століть. Через це дехто навіть охрестив каву "напоєм сатани".

З часом напій дістався й Ватикану, де його подали Папі Клименту VIII. Попри заклики радників заборонити каву, понтифік вирішив спершу скуштувати її особисто. Зробивши ковток гарячого напою, папа залишився в захваті.

За легендою, він заявив, що цей "напій диявола" надто смачний, тому необхідно "обдурити диявола, охрестивши його". Завдяки папському благословенню кава стрімко поширилася Європою, а згодом – по всьому світу, де й досі не втрачає своєї популярності.

Як кава потрапила до Європи?

Як пише Coffee Annan, достеменно невідомо, як саме кава з'явилася в Європі, адже існує кілька версій її поширення. За однією з них, кавові зерна привіз на континент лікар з Аугсбурга, який привіз їх як сувенір після подорожі на Схід.

Водночас венеціанський лікар Просперо Альпіні познайомився з кавовим деревом під час перебування в Єгипті. Там він уперше спробував смачний напій і навчився обсмажувати зерна для його приготування.

Саме Альпіні, за цією версією, доставив перші партії кави до Венеції. Спершу її продавали в аптеках як ліки, адже кава коштувала надзвичайно дорого й була доступна лише заможним людям.

Крім того, значну роль у поширенні кави відіграли мандрівники, паломники та християнські європейські торговці, які привозили її зі своїх подорожей.

