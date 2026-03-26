Чому Kinder Surprise досі заборонений у США і скільки насправді заробив хлопчик з упаковки

Kinder з'явився у 1968 році завдяки італійській компанії Ferrero, яка хотіла створити особливий продукт для дітей. Уже за кілька років бренд перетворився на світовий феномен, а шоколадні яйця із сюрпризом підкорили мільйони людей у різних країнах.

Усі ми хоча б раз куштували культовий Kinder Surprise. Для багатьох ця солодкість була одним із найжаданіших подарунків дитинства, а маленькі іграшки всередині ставали справжніми колекціями. Але коли з'явився перший Kinder і які цікаві факти про нього ви могли не знати? Читайте цікаві деталі у нашій статті.

Дивіться також Цього вона не торкнеться: королева Камілла зізналася, які продукти категорично не їсть

Kinder Surprise: як шоколадне яйце підкорило світ?

Чи знаєте ви, чому Kinder став легендою дитинства? Це не просто шоколадка – це емоція, сюрприз і маленьке свято в кожному яйці. Дорослі й діти по всьому світу купують його знову і знову, навіть якщо знають, що всередині маленький шматок пластику.



Kinder Surprise / фото Pinterest

Звідки з'явився Kinder?

"Батьками" Kinder є сім'я Ферреро, яка вже зробила Nutella всесвітньо відомою. У 1968 році Мікеле Ферреро запустив Kinder Chocolate для дітей, а в 1974 році з'явилося знаменитe яйце з іграшкою всередині Kinder Surprise. Ідея прийшла з італійської традиції дарувати пиріжки-сюрпризи на Великдень.

Чому діти так обожнювали іграшки?

У 70‑80-х роках іграшки робили з дерева і заліза, пізніше з пластику, який розмальовували вручну. Кожна серія могла відрізнятися деталями, що робило фігурки цінними для колекціонерів. Зараз навіть старі фігурки можуть коштувати сотні чи тисячі євро.

Іграшки Kinder 90-х років / фото Reddit

Колекційні серії, обмежені випуски та золоті фігурки з серій Harry Potter чи Stranger Things стали справжнім бумом. Деякі рідкісні екземпляри продають за 15 000 євро. Ferrero навмисно робить серії з різними фігурками, щоб стимулювати повторні покупки.

Чому Kinder не продають у США?

Сполучені Штати ставляться до Kinder дуже суворо. FDA (Управління з контролю за продуктами і ліками) забороняє класичний Kinder Surprise через ризик для дітей. За федеральним законом про харчові продукти, ліки та косметику, кондитерські вироби не повинні містити неїстівні предмети, якщо вони можуть становити небезпеку, пояснює один з користувачів на платформі Quora.

Іграшка всередині шоколадного яйця вважається потенційним ризиком задухи для маленьких дітей, які можуть випадково проковтнути її разом із солодким. Саме тому у США дозволено лише Kinder Joy, де іграшка відокремлена від шоколаду, а класичний сюрприз суворо заборонений.

Дивіться також 50-річний суп із нагородою Michelin: який на смак найстаріший бульйон у світі

Які проблеми пережив бренд?

До 2005 року на упаковках Kinder Chocolate протягом 32 років красувався німецький хлопчик Гюнтер Еурінгер. Багато хто думає, що це зробило його супер багатим, але насправді він отримав від компанії всього 150 євро за все життя.

Як виглядає Гюнтер Еурінгер / інстаграм italianinnovators

Після виходу його автобіографії "Дитина шоколаду" обличчя Гюнтера замінили на Джоша Бейтсона. Інтернет вибухнув: новий хлопчик здавався занадто "ідеальним", і користувачі навіть писали петиції, щоб повернути старе обличчя. Згодом до нового дизайну звикли.

Найгучніший скандал пов'язаний із забороною Kinder Surprise у США. Ще з 1938 року там діє закон, який забороняє класти неїстівні предмети всередину продуктів харчування. Класичні сюрпризи вилучаються митниками, а дозволений лише Kinder Joy – і то з 2017 року. Навіть якщо хтось спробує ввезти класичний Kinder як подарунок, його можуть конфіскувати і виписати штраф від 300 до 2500 доларів.

Які ще цікаві новинки варто почитати?