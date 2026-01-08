Просила знайти "нормальну" роботу й не відповідала на зізнання: якого поета не кохала дружина
- Людмила, дружина Василя Симоненка, не розуміла його захоплення поезією і просила знайти стабільну роботу.
- Марія Сосюра, дружина Володимира Сосюри, була агенткою КДБ і після ув'язнення повернулася до чоловіка, з яким мали складні стосунки.
Життя українських поетів та письменників часто може здивувати тим, що воно було не таким, як писали підручники. Насправді все могло бути значно складніше.
Наприклад, кохання Василя Симоненка та його дружини Людмили може викликати захват, проте варто розібратись детальніше. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Що відомо про стосунки Людмили та Василя?
Василю Симоненко познайомився із молодою кур'єркою Людмилою Півторадні у реакції газети "Черкаська правда". Молодий поет був дуже романтичним та користувався популярністю серед жінок, проте саме практична Людмила запала йому в душу.
Самій же Людмилі закоханість юнака наворожили на картах, тож вона, хоч спершу і була налаштована скептично, проте піддалась на залицяння Симоненка.
Симоненко із Дружиною / Фото "Українки"
Вони одружились, проте різниця у характерах була дуже помітною: Людмила не розуміла чоловіка та постійно жалілась, що він не може заробити грошей, а все віршики пише.
Натомість Василь Симоненко писав їй листи у розлуці, де були рядки "цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю". Його любов межувала з одержимістю, тоді як дружина не могла відповісти йому тією ж силою почуттів.
Ким працював Василь Симоненко?
За життя збірки поезій поета не були дуже популярними, тому він не міг забезпечувати родину виключно тим, що писав. Тому йому доводилось працювати.
З дружиною він познайомився у редакції газети, де й був журналістом, проходив переддипломну практику, пише видання "Українки".
Хто з письменників двічі одружився із агенткою КДБ?
- Марія Сосюра, дружина Володимира Сосюри, була агенткою КДБ, але її діяльність призвела до ув'язнення, після чого вона повернулася до Володимира.
- Марію завербував КДБ. Вона була не дуже вправною агенткою: розповідала про роботу знайомим та розголошувала державні таємниці. За це вона отримала 10 років таборів. Її робота полягала у тому, щоб ретельно слідкувати за тим, які настрої панують у письменницькому середовищі, частиною якого був її чоловік.
- Сосюру діяльність дружини не бентежила, проте й життя їхнє складно було назвати мирним: їхні сварки чув увесь будинок. Під час ув'язнення Марії у таборах Сосюра хотів її визволити, проте у нього з'явилась інша жінка. Він заочно розлучився із Марією, проте ненадовго: вона повернулась із таборів та зателефонувала йому.