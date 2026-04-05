Випередила Європу на століття: 5 маловідомих фактів про Конституцію Пилипа Орлика

Конституція Пилип Орлик, ухвалена 5 квітня 1710 року, вважається однією з перших у світі. Однак мало хто знає, що її ухвалили далеко від України, а сам документ містив ідеї, які навіть для Європи XVIII століття виглядали революційними.

Про те, чим цікава Конституція Пилипа Орлика, пише "Освіторія".

Чому її називають "бендерською"?

Конституцію Орлика часто називають "українською" та "бендерською". Однак із Степаном Бандерою це не має нічого спільного. Йдеться про місто, яке нині називається Бендери.

Саме поблизу цього містечка на козацькій раді 5 квітня 1710 року ухвалили "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького".

Де зберігається її оригінал?

Оригінал Конституції Орлика нині зберігається у Швеції. Водночас у Бендерах (Молдова) встановлено пам'ятник у вигляді книги, на сторінках якої викарбувано історію створення документа та його повну назву українською й латинською мовами.

Перша сторінка Конституції Орлика латиною / Фото з Державного архіву Швеції

Яким у ній був розподіл влади?

У Конституції Орлика було закріплено розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Генеральна Рада ухвалювала закони тричі на рік, гетьман і Рада генеральної старшини виконували рішення, а незалежний суд контролював дотримання законів у часи, коли в багатьох країнах покарання і помилування залежали від примх монархів.

Чим вона була революційна?

Особливо новаторським у Конституції Орлика було поняття "вільного народу". Права поширювалися не лише на шляхту чи еліту, а на все населення, яке мало право на самоврядування, самовизначення та договірні відносини з владою.

Пилип Орлик / Картина Артура Орльонова

Якщо монарх не виконував своїх зобов'язань, народ міг розірвати з ним стосунки. Замість довічної влади фактично запроваджувалася виборна. Таким чином, монарх або гетьман набували повноважень, подібних до сучасного Президента.

Яким визначався державний кордон?

Документ визначав і державні кордони. Планувалося відновити межі України, якими вони були за часів Богдан Хмельницький. Війську Запорозькому мали повернути всі землі та привілеї. Дніпро та прилеглі землі повинні були залишатися під контролем Війська Запорозького, а козаки та вільні селяни ставали вільними від примусових робіт.

Коли оригінал Конституції Орлика можна було побачити в Україні?

Як зазначається на сайті президента України, у 2021 році за ініціативою Володимира Зеленського оригінал Конституції Пилипа Орлика було доставлено до України для тимчасової експозиції у рамках святкування 30-річчя незалежності.

Побачити цей історичний документ можна було з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі. Тоді Конституція вперше прибула на українську землю з моменту свого створення. Переговори про це тривали кілька місяців, адже шведська сторона спершу погоджувалася надавати лише копії документа.

Оригінал Конституції Орлика / Фото Національного заповідника "Софія Київська"

Проте завдяки наполегливій роботі Міністерства закордонних справ, Посольства України у Швеція та Міністерства культури, Національний архів Швеції погодився передати оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика.

