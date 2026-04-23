Саме у цьому регіоні формувалась українська кухня, яку сьогодні знає вся країна

Класичні українські страви, які сьогодні вважають національними, мають глибоке коріння у центральних регіонах країни. Зокрема, саме з Черкащиною, а також частково Київщиною та Полтавщиною.

Кухня Черкащини, а також частково Київщини та Полтавщини, вважається однією з основ української гастрономічної традиції. Саме звідси походять численні варіації борщу, вареників, капусняку та інших класичних страв, які сьогодні готують по всій країні, розповідає ресторанний консультант Всеволод Поліщук.

Чим унікальна кухня Черкащини і чому її вважають основою українського гастрономічного канону?

Формування місцевої кухні значною мірою визначає географія регіону: середня течія Дніпра, родючі чорноземи, лісостепи та заплави. Це забезпечило основу з зернових культур і рибних продуктів: пшениця, гречка та просо стали базою для каш, хліба й традиційних страв, а річки джерелом різноманітної риби, від дрібних карасів до великих сомів і товстолобів.

Рибні страви займають важливе місце в місцевій кухні: їх використовують для юшок, печені, пирогів, а також сушіння та в'ялення. Окрему частину традиції становить приготування сушеної риби, яку в різних формах споживали ще з давніх часів.

Вареники в регіоні мають надзвичайно різноманітні начинки:від сиру та вишень до квасолі, гарбуза, пшона і навіть риби. Подібне різноманіття характерне і для інших страв: борщів, капусняків, січеників, тушкованих м'ясних страв та голубців із несподіваними поєднаннями інгредієнтів.

Кухня Черкащини вирізняється також галушками, різними видами пиріжків та іншими традиційними стравами, які формують образ "комфортної" української їжі, глибоко пов'язаної з природою та історією регіону.

Як сформувалась українська кухня і чому її вважають однією з найдавніших в Європі?

Українська кухня формувалася протягом століть і має глибоке історичне коріння, що сягає ще часів Трипільської культури, ранніх слов'ян і Київської Русі, розповідає журнал "Культура та сучасність". З часом українська кухня увібрала впливи сусідніх і далеких культур, зокрема тюркської, німецької та азійської, але зберегла власну впізнавану основу.

Так сформувався умовний гастрономічний канон: борщ, вареники, капусняк та інші традиційні страви, які мають численні регіональні варіації. Попри це, кухня України залишилася цілісною системою, в якій поєднуються давні традиції, локальні продукти та багатовіковий культурний обмін.

