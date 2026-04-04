Не лише "Місто спить": 5 відомих пісень у виконанні Квітки Цісик, які варто почути кожному

Квітка Цісик не народилася в Україні та ніколи там не жила, але українці глибоко шанують творчість цієї співачки завдяки її виконанню українських народних і не тільки пісень. Унікальність її співу полягала у голосі – в неї був колоратурний сопрано, а ще вона володіла технікою, відомою в карпатських селах як "білий голос".

Які відомі пісні співала Квітка Цісик та які з них досі невідомі широкому загалу.

Читайте також Не така красуня, як всі уявляють: як насправді могла виглядати Клеопатра

Чого ми не знаємо про Квітку Цісик?

Багато хто знає Квітка Цісик саме за піснею "Місто спить", однак її творчість значно ширша. Співачка записала два альбоми українських пісень – "Квітка. Пісні України" 1980 року та "Два кольори" 1989 року, де зібрала народні й авторські композиції у власному виконанні.

Перший альбом ("Квітка") співачка присвятила "нескореному українському духові та його безнастанним змаганням по обидвох боках океану", а про другий ("Два кольори") говорила, що "ця збірка є бажанням її українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу".

До знакових пісень, які співала Квітка Цісик, входять:

"Ой не світи місяченьку"

Це українська народна пісня про дівчину, яка підозрює коханого в зраді. Вона просить місяць не світити їй, а світити коханому, який іде додому. А якщо він має іншу, нехай місяць сховається за хмари. У виконанні Квітки Цісик (альбом "Два кольори") пісня набуває особливого звучання, передаючи складні емоції через її чистий вокал.

"Сидить дівча над бистрою водою"

Також одна із народних пісень України, яка розповідає про глибоку тугу та сум дівчини, яка переживає зраду коханого. Вона звертається до бистрої води та просить її забрати, бо вже не може терпіти біль. Композиція у виконанні Квітки Цісик – з альбому "Квітка. Пісні України".

"Коханий"

Цю пісню ще називають "Осіннє кохання" й вона увійшла до альбому "Два кольори". Композицію написав Ігор Білозір на слова Петра Запотічного. Квітка Цісик виконала цю лірику у своєму унікальному стилі, і вона стала однією із візитівок української естради.

"Черемшина"

Попри те, що "Черемшина" часто сприймається як народна, це насправді не так: музику створив композитор Василь Михайлюк, а слова – Микола Юрійчук. Це своєрідний гімн кохання, що передає почуття через образ природи, а особливо через білий цвіт черемшини. Цю пісню-романс переспівала й Квітка Цісик в альбомі "Два кольори".

"Ой, верше, мій верше"

Це одна із найвідоміших народних лемківських пісень, переспів якої увійшов до альбому "Два кольори". Вона символізує тугу за рідним краєм, адже в ній йдеться про заміжжя дівчини, яка суму за батьківським домом. Цю композицію Квітка Цісик виконала по-особливому: пісня вирізняється високим сопрано та легким вібрато.

Чи була популярною співачкою Квітка Цісик в США?

Квітка Цісик була популярною не лише серед українців, але й серед американців. Одна із пісень, яку вона виконувала, була нагороджена "Оскаром" та "Золотим глобусом", а ще номінована на "Греммі".

Йдеться про пісню "You Light UP My Life", яку Квітка Цісик виконала до однойменного фільму 1977 року. У 1978 році вона отримала "Оскар" як найкраща пісня до кінофільму. Однак через конфлікт з режисером ім'я співачки було вилучено з титрів, а нагороду отримала інша виконавиця.

Попри те, Квітка Цісик була ще й однією з найвідоміших та найдорожчих в США виконавиць джинглів до рекламних роликів.

Цікаві факти про кар'єру Квітки Цісик