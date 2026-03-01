Ліс глибоко у скелях під Стокгольмом: станція метро, яка вражає дизайном
- Станція метро Сульна-сентрум у Стокгольмі має червоно-зелений дизайн, схожий на ліс, що підкреслює соціальні та екологічні проблеми 1970-х років у Швеції.
- Станція метро Родхусет, відкрита в 1975 році, є прикладом органічної архітектури з необробленими скельними поверхнями, що нагадують підземні печери.
По всьому світу розташовані цікаві станції метро. Історія деяких підземок може дійсно здивувати, а дизайн зачарувати.
Наприклад, одна зі станцій метро у Стокгольмі має специфічний вигляд та розташування. Про це пише Вікіпедія.
Що відомо про цю станцію?
Станція метро Сульна-сентрум – це частина синьої гілки Стокгольмського метрополітену. Її відкрили 31 серпня 1975 року, тобто разом із іншими станціями цієї гілки.
Станом на 2019 рік ця станція у будні дні приймала понад 10 тисяч пасажирів.
Станція має цікавий та дещо неочікуваний дизайн. Зокрема, вона зроблена у червоних кольорах: яскраві червоно-зелені стіни та стелі, доповнені декором. Станція метро схожа на ліс, який ховається глибоко у скелях. Такий підхід до стилю підкреслює соціальні та екологічні проблеми, актуальні для Швеції у 1970-х роках.
Сульна-сентрум у Стокгольмі / Фото Вікіпедії
Фактично, вона слугує таким собі відбитком часу, коли була відкрита.
До слова, станція метро Arts et Métiers у Парижі натхненна мотивами творів Жюля Верна, зокрема підводним човном "Наутилус", пише Sortir a Paris.
Саме її визнають однією із найкрасивіших. Крім цього, вигідно підкреслює її особливість також і розташування у самому серці Парижу. До 1994 року вона була, але там розпочали ремонт на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.
Які ще цікаві станції є у Стокгольмі?
Станція метро Родхусет розташована у Стокгольмі між Т-Сентрален та Фрідгемсплан у районі острова Кунгсгольмен. Свою назву вона отримала від міської ратуші.
Вона входить до станцій синьої лінії. Її відкрили 31 серпня 1975 року. Вона є яскравим прикладом органічної архітектури. Станція, як і багато інших на лінії, має частину необробленої поверхні природної скелі. Цей дизайнерський вибір надає їй вигляду, що нагадує природну систему підземних печер.
Кам'яні склепіння та нерівності на платформах зберегли в їхньому первісному стані. Крім того, поліроване каміння пофарбували у рожевий відтінок. Ця станція виглядає так ніби це просто зала всередині скелі і це надає їй особливої атмосфери та слугує відбитком цінностей країни, де вона розташована.