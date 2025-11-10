Його вік здивував усіх: ким виявився загадковий чоловік біля Лувру, фото якого стало вірусним
- Чоловік, фото якого стало вірусним під час пограбування Лувру Педро Еліасом Гарсоном Дельво. Його вік вражає багатьох.
- Педро, захоплений стилем ХХ століття, підбирає одяг, натхненний персонажами як Шерлок Холмс.
Пограбування Лувру в Парижі стало однією з найбільш обговорюваних новин у світі в жовтні цього року. І чимало уваги привернув таємничий підліток біля музею в день пограбування.
Журналістам вдалося поспілкуватися з підлітком, фото якого облетіло світ. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на агентство Associated Press.
Цікаво Не прагнуть кар'єрного росту та великих зарплат: чого хоче сучасна молодь на роботі
Ким виявився загадковий юнак?
Зіркою соцмереж став Педро Еліас Гарсон Дельво – йому 15 років. У день пограбування Лувру він з мамою та дідусем, з якими живе за 30 кілометрів від Парижа, вирішив поїхати на екскурсію, ще не знаючи, що музей не працює. І це його здивувало після прибуття в Париж. Коли Педро підійшов до поліціянтів, аби розпитати їх, що трапилося, його фотограф Associated Press зробив ту саму світлину.
Сам Педро лише через 4 дні дізнався, що його фото стало вірусним. Фактично, юнак "прокинувся зіркою". А причиною цього стало незвичне вбрання хлопця.
Люди казали: "Ти став зіркою". Я був вражений, що лише з одним фото можна стати вірусним за кілька днів,
– каже хлопець.
Як Педро розповів журналістам, уже близько року він підбирає одяг, надихаючись стилем ХХ століття. А ще йому до вподоби стиль таких персонажів як Шерлок Холмс та Еркюль Пуаро.
Дідусь Педро був куратором музею-палацу XVIII століття і його мама фактично виросла там. Вона ж і привчила його до відвідування музеїв.
Хлопець каже, що йому подобається елегантність і він в такому одязі навіть ходить до школи. Щоправда, капелюх-федору він одягає тільки на вихідні, свята та в дні, коли відвідує музеї. До речі, на тому самому фото його капелюх нахилений у стилі героя французького Руху опору в часи Другої світової війни Жана Мулена.
Багатьох людей здивувало те, що "загадковому чоловіку" лише 15 років.
Що треба знати про пограбування Лувру?
Уранці 19 жовтня двоє молодиків за 7 хвилин пограбували найвідоміший музей світу – Лувр. Уже через тиждень двох підозрюваних арештували. Пізніше – ще двох. Однак трьох з них уже відпустили.
Зловмисники викрали коштовності, пов'язані з Наполеоном ІІІ, зокрема корону імператриці Євгенії
Лувр зупинив роботу, але вже через 3 дні знову відчинив свої двері для відвідувачів.
Проте музей передав частину коштовностей на зберігання до Банку Франції, де зберігається золотий запас країни.