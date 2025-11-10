Его возраст удивил всех: кем оказался загадочный мужчина возле Лувра, фото которого стало вирусным

Ограбление Лувра в Париже стало одной из самых обсуждаемых новостей в мире в октябре этого года. И немало внимания привлек таинственный подросток возле музея в день ограбления.

Журналистам удалось пообщаться с подростком, фото которого облетело мир. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на агентство Associated Press.

Кем оказался загадочный юноша?

Звездой соцсетей стал Педро Элиас Гарсон Дельво – ему 15 лет. В день ограбления Лувра он с мамой и дедушкой, с которыми живет в 30 километрах от Парижа, решил поехать на экскурсию, еще не зная, что музей не работает. И это его удивило по прибытии в Париж. Когда Педро подошел к полицейским, чтобы расспросить их, что случилось, его фотограф Associated Press сделал ту самую фотографию.

Сам Педро только через 4 дня узнал, что его фото стало вирусным. Фактически, юноша "проснулся звездой". А причиной этого стал необычный наряд парня.

Люди говорили: "Ты стал звездой". Я был поражен, что только с одним фото можно стать вирусным за несколько дней,

– говорит парень.

Как Педро рассказал журналистам, уже около года он подбирает одежду, вдохновляясь стилем ХХ века. А еще ему нравится стиль таких персонажей как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро.

Дедушка Педро был куратором музея-дворца XVIII века и его мама фактически выросла там. Она же и приучила его к посещению музеев.

Парень говорит, что ему нравится элегантность и он в такой одежде даже ходит в школу. Правда, шляпу-федору он надевает только на выходные, праздники и в дни, когда посещает музеи. Кстати, на том же фото его шляпа наклонена в стиле героя французского Движения сопротивления во времена Второй мировой войны Жана Мулена.

Многих людей удивило то, что "загадочному мужчине" всего 15 лет.

Что надо знать об ограблении Лувра?