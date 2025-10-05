Кожне українське місто має власну історію щодо походження його назви. Часто вона пов'язана із географічними особливостями чи місцевими легендами.

Наприклад, назва міста Львів походить від імені сина короля Данила. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому Львів так назвали?

Вважається, що назва міста Львів походить від імені Лев, яке носив князь – син Данила Галицького. Перша згадка про місто датована 1256 роком. У літописах розповідають, що того року місто охопила пожежа.

Засновником міста вважають Данила Галицького, тож саме він і дав йому назву – на честь свого сина. Ця назва відома нам всім та є сучасною, її активно використовують вже багато років.

Однак існує кілька адаптацій назви міста Львів, які використовували у різних країнах. Наприклад, німці використовували назву "Lemberg" – Лемберг. Під час австрійського правління та під час окупації нацистами місто називалось "Leonburg".

Як Львів живе зараз?

Вночі проти 5 жовтня 2025 року Львів опинився під наймасованішим російським обстрілом з моменту початку повномасштабної війни, розповіли у ДСНС. У місті багато разів лунали вибухи.

Відомо про руйнування будинків у Лапаївці, що поряд з містом. Також там є загиблі та постраждалі. Крім цього, відомо, що на Львівщині загорілось газове сховище.

Як розповів мер міста Андрій Садовий, внаслідок атаки вже відомо про пошкоджений дитячий садочок. Вікна там повилітали, а дах – знищений. Також поруч пошкоджена церква та школи.

