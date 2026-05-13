"Бабушка, купи ролики": як дитяча мрія хлопчика-ВПО змусила плакати всю мережу

На платформі тредс став популярним допис про маленького хлопчика-ВПО, який мріяв про ролики з секонд-хенду. Після публікації історія викликала великий резонанс та об'єднала українців навколо допомоги родині.

У львівському секонд-хенді звичайний день для відвідувачів раптово перетворився на історію, яка зворушила тисячі людей у соцмережах. Жінка на ім'я Ольга здійснила мрію хлопчика-ВПО Сашка, який довго просив бабусю купити йому ролики у секонд-хенді. 24 Канал розповість детальніше про цю милу історію, яка довела до сліз мережу.

Як мрія хлопчика з Донеччини здійснилась у львівському секонд-хенді?

Поки хтось шукав одяг, приміряв взуття чи збирав постіль, маленький хлопчик років десяти благав бабусю купити йому поношені ролики. "Бабушка, ну будь ласка, ну купи мені ролікі", – раз за разом повторював він, однак у відповідь чув лише відмову.

Свідком цієї сцени стала львів'янка Ольга Євдокимова, яка розповіла про ситуацію на платформі тредс. За її словами, хлопчик просив ролики так щиро й по-дитячому, що це нагадало їй власне дитинство: моменти, коли якась річ здається найбільшою мрією у світі. Жінка не витримала й запропонувала купити ролики дитині. Однак інша покупчиня зауважила, що хлопчик дуже активний, постійно тікає від бабусі, а та не може його наздогнати.

Сашко та його бабуся / фото yevdokymova.olga

Після цього дитина засмучено вийшла з магазину. Згодом хлопчик знову повернувся до приміщення, і між ним та львів'янкою зав'язалася розмова. Його звати Сашко, він живе з бабусею у модульному містечку для переселенців на Сихові, а його батьки померли. На питання, чи мав він раніше ролики, хлопчик відповів, що їх "відправили у Донецьк".

Також Сашко зізнався, що у модульному містечку "мало місця", але до школи він ходить і йому там подобається. Після цієї розмови жінка все ж вирішила купити дитині омріяні ролики. За її словами, він ніс старі ролики так обережно й радісно, наче це був найдорожчий подарунок у його житті.

Повернувся за своїми роликами, як за чимось ще декілька хвилин тому недосяжним,

– написала авторка історії.

Після покупки Сашко подякував і вибіг на вулицю до бабусі. А жінка, яка стала свідком цієї історії, зізналася, що не змогла стримати сліз.

Провівши їх поглядом, я виплакала всі сльози. Пройшло вже декілька годин а ця картина і слова "бабушка, ну купи мені ролікі" досі не виходять з голови,

– пише Ольга.

Як на історію відреагували інші користувачі?

Допис у тредс миттєво завірусився, набравши майже мільйон переглядів та понад 34 тисячі коментарів. Українці дякували Ользі за небайдужість, доброту та щире бажання допомогти дитині. У коментарях також ділилися власними історіями евакуації та життя у статусі ВПО, пропонували передати речі, ліки, взуття, ролики та допомогу для бабусі й хлопчика. Дехто навіть писав, що плакав, читаючи історію Сашка.

Я плачу, я все дитинство мріяла про ролики, сьогодні бачила, але не взяла. Моя внутрішня дитина щиро вам дякує, повірте, він запам'ятає це на все життя,

– пише одна з користувачок на платформі тредс.

Після розголосу авторка допису вирушила до модульного містечка на Сихові, аби знайти родину. Згодом вона повідомила, що їй вдалося відшукати Сашка та його бабусю. Історія хлопчика настільки зворушила українців, що лише за перші 10 годин на підтримку родини вдалося зібрати 260 тисяч гривень.

Скільки коштів зібрали на допомогу родині / тредс yevdokymova.olga

Зараз сума допомоги вже перевищила 615 тисяч гривень. До підтримки також долучилися волонтери, підприємці та просто небайдужі люди. Вони допомагають забезпечити Сашка необхідними речами, а його бабусю лікуванням, продуктами та побутовою підтримкою.

