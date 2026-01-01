У Львові мали бути три гілки метро: де його будували та чому проєкт зупинили

У Львові ніколи не було метрополвтену, проте часто модна почути думку, що це значно розвантажило б дороги міста. Стало відомо, що метро таки могло бути, проте сталось зовсім не так.

Відповідні проєкти Львівського метрополітену з'являлись ще у 1960-х. про це пише 24 Канал із посиланням на lviv-future.com.ua.

Яким могло бути метро у Львові?

У Львові планували створити комплексну систему транспорту, яка передбачала підземний трамвай. Відповідно до перших планів, мала бути два радіуси: довжиною 3,3 кілометра з північним та південним порталами; довжиною 2,2 кілометра з східним та західним.

Станцій всього мало бути 5:

2 на першому радіусі: "Старе місто" (під Площею Старий Ринок) та "Площа Возз’єднання" (під теперішньою Площею Соборною).

3 на другому радіусі: "Університет" (поблизу Головної Пошти), "Площа Возз’єднання" та "Винниківський базар".

Згодом панували збудувати також третій радіус Львівського метрополітену.

Будівництво першої лінії метро у Львові почали у 1983 році, а вже у 1987 році її відкрили. Однак через підземні роботи у Палаці Потоцьких утворилась велика тріщина. Її вдалося залити рідким склом, проте будівництво згорнули.

У плані щодо розвитку Львова на 2010 – 2025 роки вказувалось, що будівництво метро можливе, проте на перспективу. Основною перешкодою є рельєф: під проспектом Свободи протікає річка Полтва. Внаслідок будівництва можуть постраждати історичні будівлі.

План метро Львова / Фото lviv-future.com

