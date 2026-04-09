Найстарішу писанку у світі знайшли в Україні: скільки їй років та як виглядає

У Львові під час ремонту будинку випадково знайшли унікальний артефакт – майже неушкоджену 500-річну писанку. Вона пролежала у середньовічному колодязі з часів Великої пожежі 1527 року.

Про те, де зараз зберігається найстаріша писанка у світі та як вона виглядає, розповідає Live Science.

Де знайшли найстарішу писанку у світі?

У 2013 році під час ремонту будинку у Львові будівельники натрапили на середньовічний колодязь. Спершу він слугував для збору ґрунтових вод, однак після Великої пожежі 1527 року, яка знищила значну частину міста, його почали використовувати як вигрібну яму.

У товстому шарі деревного вугілля археологи виявили керамічний посуд, дрібне начиння, а також предмети зі шкіри, дерева та металу. Серед знахідок була й давня писанка. Ймовірно, усі ці речі опинилися в колодязі після пожежі, коли місто очищували від наслідків руйнувань.

Найстаріша у світі писанка / Фото НДЦ "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України

Попри вік, писанка збереглася майже повністю – втрачено лише два квадратних сантиметри її поверхні.

Як створюються писанки?

За традицією українські писанки створюють за допомогою воскової техніки – спочатку на яйце наносять візерунок, після чого його фарбують. Згодом віск знімають, і відкривається світлий орнамент, який формує завершений малюнок.

Окрім звичайних яєць, орнаменти наносили також на керамічні, дерев'яні яйця та кульки. Це мистецтво має багатовікову історію. Раніше археологи знаходили в Україні керамічні крашанки, датовані ще XII століттям.

Писанки мають багатовікову історію / Фото Unsplash

Деякі дослідження вказують, що звичай прикрашати яйця може сягати ще кам'яного віку та культури Кукутень-Трипілля в Центральній Європі. У ті часи, задовго до християнства, оздоблене яйце, ймовірно, символізувало природу та відродження.

Писанку, якій 500 років, спершу передали на дослідження, а після їх завершення – до Музею писанкового розпису в Коломиї. Також виготовили копію на качиному яйці, яка нині зберігається та експонується у Львівському історичному музеї.

Чим відрізняється писанка від крашанки?

Як зазначається на Facebook-сторінці проєкту "Пам'ять нації", писанки та крашанки здавна є невід'ємними символами Великодня. Водночас між ними існує принципова різниця.

Писанки не призначалися для споживання. Їх створювали як подарунки та для обміну з рідними й друзями. Такі яйця розписували орнаментами й фарбували у кілька кольорів. Найчастіше це робили під час Страсного тижня, особливо у Чистий четвер. Крім того, писанка – це сире яйце, а не варене. Щоб вона могла довго зберігатися, її "обпікали" у печі.

Крашанки / Фото Unsplash

Водночас крашанки ж зазвичай готували у суботу перед Великоднем. Це варені яйця, пофарбовані в один колір. Найчастіше у червоний, жовтий, синій, зелений або золотистий. Їх не лише їли, а й використовували у великодніх іграх.

