"Найгірший час року": McDonald's випустив ролик про інший бік зимових свят

У рекламних кампаніях зима завжди ідеальна, які і Різдво та інші свята. З екранів та білбордів на нас дивляться щасливі та усміхнені обличчя.

Саме тому нідерландський McDonald's вирішив створити зовсім іншу рекламу, яка показує свята не з найкращого, а з найгіршого боку. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал TBWA\NEBOKO.

Що показав McDonald's у новій рекламі?

Рекламне агентство TBWA\NEBOKO створило ролик для McDonald's, який у гумористичному стилі переосмислює час зимових свят. Поки всі намагаються показати цей період ідеальним, то в цьому ролику – з точністю до навпаки. Тому не дивно, що хіт Енді Вільямса "It’s the Most Wonderful Time of the Year" ("Це найпрекрасніший час у році"), перероблений на "It’s the Most Terrible Time of the Year" ("Це найжахливіший час у році").

Гірлянда, яка заплуталась. Печиво, яке підгоріло. Сніг та ожеледиця, через які легко травмуватися. Або бурульки, що падають з даху. Надокучливі родичі. Кіт, який знову повалив ялинку або ж гірлянда, яку закоротило і через це вся вулиця без світла.

Нова реклама McDonald's: дивіться відео

Як пише портал AdAge, причиною такої кампанії стало дослідження, яке показало, що багатьох людей пригнічує ідеалізація зимових свят, адже коли в тебе не все так ідеально – це справді засмучує. Тому агентство за допомогою Штучного інтелекту створило ролик, який показує, що зима не така й ідеальна.

А які свята у наших реаліях?