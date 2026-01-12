Захоплення Пікассо та 500 тисяч доларів за картину: маловідомі факти з життя Марії Примаченко

Марія Примаченко – одна з найвідоміших українських художниць у світі, чиї яскраві образи стали візитівкою наївного мистецтва України. Однак її життя було не менш вражаючим, ніж картини.

Талант успадкувала від матері

Мати художниці, Параска Примаченко, була талановитою вишивальницею й саме від неї Марія успадкувала свої здібності. У юні роки вона вишивала сорочки, розписувала хати, а згодом відкрила для себе свою справжню пристрасть – малювання.

Марія Примаченко на подвір'ї своєї хати / Фото Фонду родини Марії Примаченко

Хвороба сформувала її особливе бачення світу

У дитячому віці Примаченко захворіла на поліомієліт, що посилило її сприйняття світу та увагу до деталей. Водночас хвороба стала випробуванням на все життя. Художниця постійно відчувала біль і пересувалася за допомогою милиць.

Крім того, переважну більшість робіт Примаченко створювала лівою рукою, адже була шульгою, хоча подекуди малювала й правою.

Світове визнання прийшло раптово

Неочікувану популярність художниця здобула у 1936 році, коли її запросили до художніх майстерень при Київському музеї українського мистецтва, де збирали народні таланти. Уже наступного року її твори представили на Всесвітній виставці в Парижі, де Примаченко відзначили золотою медаллю.

Марія Примаченко / Фото Фонду родини Марії Примаченко

Її творчістю захоплювалися Пікассо

Саме в Парижі яскраві й самобутні роботи мисткині побачив Пабло Пікассо, якого глибоко вразило її унікальне бачення. Сильне враження творчість Примаченко справила й на Марка Шагала. Серед українських митців, натхненних її творчістю, – Ада Рибачук, Володимир Мельниченко та Арсен Савадов.

Картини, що допомагають Україні навіть після її смерті

Твори Примаченко неодноразово продавали на аукціонах за рекордні суми. У травні 2022 року картину "Квіти виросли коло четвертого блока" продали за 500 тисяч доларів, а всі виручені кошти спрямували на потреби ЗСУ.

Картина "Квіти виросли коло четвертого блока" / Фото НАМУ

У квітні того ж року ще одну роботу художниці – "Моя хата, моя правда" – продали у Венеції за 110 тисяч євро у рамках благодійного аукціону Benefit for Ukraine's People & Culture.

Яку відзнаку отримала Примаченко у 2022 році?

21 серпня 2022 року в Офісі президента повідомили, що український лідер Володимир Зеленський нагородив лауреатів державної нагороди "Національна легенда України", якою вшановують громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України.

Серед нагороджених посмертно – художниця Марія Примаченко. Відзнаку від її імені отримав генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького Ігор Кожан.

За життя Марія Примаченко створила понад 800 мистецьких робіт, її ім'я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва, а 2009 рік ЮНЕСКО проголосила роком Марії Примаченко.

