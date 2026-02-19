Обережно, це викликає ностальгію: концерти, що пройшли в Україні, але зараз здаються нереальними
- Концерт гурту Qeen у Харкові в 2008 році зібрав від 300 до 350 тисяч глядачів на площі Свободи.
- Пісня Respect від Арети Франклін визнана найкращою за всі часи за версією Rolling Stone у 2024 році.
Ще 10 років тому світ був зовсім іншим і зараз в це складно повірити. Сьогодні майже неможливо уявити собі концерт у Донецьку, проте таке дійсно було.
Крім цього, була ще низка концертів, проведення яких зараз здається цілком неможливим. Про це мовиться у відео Concert.ua.
Які концерти зараз здаються нереальними?
Серед таких концертів – виступ гурту Qeen у Харкові у 2008 році. Ця подія зібрала чимало людей. одна із найбільших площ Європи, а саме площа Свободи, була забита вщент. У відео йдеться, що припускають, тоді там зібралось від 300 до 350 тисяч глядачів.
Також був виступ Мадонни у Києві у 2012. Тоді вона вважалась найвоскоплачуванішою співачкою. Очікування виступу затягнулось, проте воно було того варте, адже концерт був схожий на виставу.
Масштабні концерти в Україні: дивіться відео
Також того ж року до Києва приїздили Red Hot Chilly Papers. Цей концерт також запам'ятався своїм масштабом.
У 2011 році до столиці з концертом завітала Брітні Спірс. У листопаді 2012 року у Києві також виступила Дженіфер Лопес. Ці уонцерти зараз здаються неможливими, адже ми живемо у зовсім інших умовах, про які тоді не могли й подумати.
Скільки триває найдовший концерт у світі?
5 вересня 2001 року в середньовічному храмі стартував концерт, який досі не завершився. Якщо все відбуватиметься за задумом, його фінал настане лише через 616 років, пише Popular Science.
Можна припустити, що твір на кшталт "ORGAN²/ASLSP" мав би займати тисячі чи навіть мільйони сторінок нотних записів, однак усе навпаки.
Абревіатура "ASLSP" означає "As Slow As Possible" ("настільки повільно, наскільки це можливо"), і за весь час спеціально створений електричний орган видав лише дев'ять акордів. Нинішній акорд лунає з лютого 2024 року, а наступна зміна запланована на 5 серпня 2026 року.
Яку пісню вважають найкращою за всі часи?
За версією Rolling Stone, найкраща пісня всіх часів з'явилася у 1967 році. І мова йде про хіт Respect від Арети Франклін.
Пісня Отіса Реддінга утвердила Франклін в історії світової музики як королеву соулу. Цікаво, що Rolling Stone вперше створив топ 500 найкращих пісень усіх часів у 2004 році й тоді чарт очолював Боб Ділан і його пісня Like a Rolling Stone.
Однак в оновленій версії 2024 року лідеркою є саме Арета Франклін.