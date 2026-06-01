Мерилін Монро – 100 років: яка фотосесія змінила уявлення про акторку перед смертю

Сьогодні, 1 червня, легендарна Мерилін Монро могла б святкувати свої 100 років. Попри те, що вона стала однією із найпопулярніших американських кінозірок, її життєва історія була важкою. І остання фотосесія назавжди змінила сприйняття голлівудської зірки.

Що ховалося за образом Мерилін Монро і яка фотосесія перед її смертю показала всю глибину відомої кіноакторки, розповідає у своїх соцмережах викладач історії моди та мистецтва Ігор Кошіль.

Чому образ Мерилін Монро приховував справжню Норму Джин

У 1926 році на світ з'явилася Норма Джин Мортенсон-Бейкер, яка стала відомою у світі під псевдонімом Мерилін Монро. Згодом це стало справжнім ім'ям акторки. Крім кіно, Монро була відомою у сфері моделінгу, а ще співала, була кінопродюсеркою та автобіографкою.

Саме образ Мерилін Монро став одним із найкультовіших образів американського кіно. І навіть через десятиліття після смерті ім'я зірки досі залишається символом Голлівуду. Втім за цим образом часто ховалася складна історія життя.

Річ у тім, що Монро стала однією із найвідоміших жінок 20 століття, але все життя намагалася довести, що вона не є лише красивою картинкою. Вона часто говорила про самотність, хоч була дуже популярною. Її часто не розуміли, а публічна роль створювала тиск на акторку.

Я – нещасна. Але весь світ думає, що я маю все,

– заявила акторка за кілька днів до смерті.

До речі, такий випадок психологи почали називати "ефектом Монро" – коли людину бачать лише в одній ролі, роблячи її усім та водночас ніким. А культурологи нерідко порівнюють Монро з богинею весни у давньогрецькій міфології Персефоною, яка опинилася між двох світів.

Остання фотосесія Монро

Особливе місце в історії Монро займає її остання фотосесія для Vogue, яку влітку 1962 року зняв фотограф Берт Стерн, адже 4 серпня того ж року голлівудської зірки не стало. Її було лише 36 років.

На кадрах, які були зроблені, немає звичайного голлівудського блиску, а є лише Мерилін. Вона була втомлено, вразливою та справжньою, а самі кадри зроблено у чорно-білих тонах. Не дивно, що шанувальники часто називають цю серію фото однією із найщемливіших в історії фотографії.

Мерилін Монро без сцени та блиску / Скриншоти з Instagram Ігоря Кошіля

Образ Мерилін Монро досі залишається одним із найвпізнаваніших у світі, а історія життя нагадує, що за гучною славою нерідко ховаються переживання, яких публіка не помічає.

Улюбленою закускою Монро була морква

Простота в уподобаннях їжі вчергове показує, що образ голлівудської ікони не означав справжню Мерилін Монро. Вона часто говорила в інтерв'ю, що полюбляє просту їжу, зокрема вона обожнювала їсти сиру моркву. Цілком логічно, що акторка полюбляла продукти, які не вимагали зусиль для приготування, адже мала щільний графік.

Якось Монро розповіла, що щодня включає цю закуску у свій раціон, особливо ввечері. Морква доповнювала її стейк, баранячу відбивну чи печінку. Водночас морква була лише одним із багатьох улюблених продуктів зірки.