Что скрывалось за образом Мэрилин Монро и какая фотосессия перед ее смертью показала всю глубину известной киноактрисы, рассказывает в своих соцсетях преподаватель истории моды и искусства Игорь Кошиль.

Почему образ Мэрилин Монро скрывал настоящую Норму Джин

В 1926 году на свет появилась Норма Джин Мортенсон-Бейкер, которая стала известной в мире под псевдонимом Мэрилин Монро. Со временем это стало настоящим именем актрисы. Кроме кино, Монро была известной в сфере моделинга, а еще пела, была кинопродюсером и автобиографом.

Именно образ Мэрилин Монро стал одним из самых культовых образов американского кино. И даже спустя десятилетия после смерти имя звезды до сих пор остается символом Голливуда. Впрочем за этим образом часто скрывалась сложная история жизни.

Дело в том, что Монро стала одной из самых известных женщин 20 века, но всю жизнь пыталась доказать, что она не является лишь красивой картинкой. Она часто говорила об одиночестве, хоть была очень популярной. Ее часто не понимали, а публичная роль создавала давление на актрису.

Я – несчастна. Но весь мир думает, что я имею все,

– заявила актриса за несколько дней до смерти.

Кстати, такой случай психологи начали называть "эффектом Монро" – когда человека видят только в одной роли, делая его всем и одновременно никем. А культурологи нередко сравнивают Монро с богиней весны в древнегреческой мифологии Персефоной, которая оказалась между двух миров.

Последняя фотосессия Монро

Особое место в истории Монро занимает ее последняя фотосессия для Vogue, которую летом 1962 года снял фотограф Берт Стерн, ведь 4 августа того же года голливудской звезды не стало. Ей было всего 36 лет.

На кадрах, которые были сделаны, нет обычного голливудского блеска, а есть только Мэрилин. Она была устало, уязвимой и настоящей, а сами кадры сделаны в черно-белых тонах. Неудивительно, что поклонники часто называют эту серию фото одной из самых трогательных в истории фотографии.

Мэрилин Монро без сцены и блеска / Скриншоты из Instagram Игоря Кошиля

Образ Мэрилин Монро до сих пор остается одним из самых узнаваемых в мире, а история жизни напоминает, что за громкой славой нередко скрываются переживания, которых публика не замечает.

Любимой закуской Монро была морковь

Простота в предпочтениях еды в очередной раз показывает, что образ голливудской иконы не означал настоящую Мэрилин Монро. Она часто говорила в интервью, что любит простую пищу, в частности она обожала есть сырую морковь. Вполне логично, что актриса любила продукты, которые не требовали усилий для приготовления, ведь имела плотный график.

Однажды Монро рассказала, что ежедневно включает эту закуску в свой рацион, особенно вечером. Морковь дополняла ее стейк, баранью отбивную или печень. В то же время морковь была лишь одним из многих любимых продуктов звезды.