Спершу буде здаватись, що ви збожеволіли: що таке "метод каченяти" та як його застосувати

Для кращого розуміння задачі можна використовувати різні методи. Одним із популярних та найпростіших є метод каченяти.

Це простий спосіб розібратись зі складною роботою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що таке "метод каченяти"?

Застосування методу каченяти допомагає вирішити найскладніші робочі задачі. Він полягає у тому, що завдання потрібно "делегувати" уявному помічнику. Часто цей метод використовують програмісти і вони розповідають, як зробити складну роботу гумовій качечці.

Каченя теж може бути уявним. Головне – детально пояснити йому, що та чому потрібно роботи. Це допомагає самому робітнику краще розуміти алгоритм дій. Крім цього, коли виникає питання, його теж можна поставити уявному чи справжньому гумовому каченяті.



Метод каченяти ефективно працює / Фото Pexels

Потрібно формувати питання серйозно, так наче каченя справді може дати відповідь. У правильному формулюванні питання вже закладена половина відповіді. Якщо проговорювати це вголос, то все стає зрозуміліше.

Новий тренд, який тривожить роботодавців

Серед американців стрімко набирає популярності нова тенденція – так зване "звільнення з помсти". Все більше працівників залишають роботу раптово, не попереджаючи роботодавця й розриваючи трудові відносини в один день, пише Fortune.

Опитування показало, що люди зазвичай звільняються не через фінансові причини. З'ясувалося, що люди схильні різко йти з роботи через токсичну атмосферу, слабке керівництво та відчуття недооціненості.

Чого хоче сучасна молодь на роботі?