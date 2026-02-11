У Одесі могли бути 38 кілометрів метро: чому проєкт так і залишився "на обговоренні"

Деякі українські міста мають власні метрополітени, щоб розвантажити трафік на дорогах. Однак подекуди такі проєкти так і лишились не реалізованими.

Наприклад, у Одесі також планували побудувати метро, однак від ідеї відмовились. Про це пише Telegraph.

Дивіться також Наречені копіюють її майже 200 років: ким була жінка, яка першою виходила заміж у білій сукні

Що відомо про метрополітен в Одесі?

У Одесі планували побудувати метро, однак про це знає не так багато людей. Відповідно до планів, воно мало простягатись на 28 кілометрів. Обговорення велись з кінця 60-х років, але вони не розглядались серйозно.

У 1970-х роках, коли населення міста наблизилося до мільйона, місцева влада почала ставитись до цього серйозніше. Були розроблені плани прокладання головної центральної лінії метро поблизу узбережжя, яка мала з'єднати центральний район з південним, західним і північним районами.



У Одесі могло бути метро / Фото Telegraph

Після цього почали створювати проєкт. Перші 6 станцій Одеського метрополітену мали з'єднати центр міста з промисловою зоною Пересип, а в майбутньому планувалося продовження до Лузанівки та Паустовського.

Однак протягом 1980-х років Одеса відійшла на другий план через будівництва в інших містах. Попри обіцянки реалізувати у 1991 році, проєкт так і не розпочали, адже орієнтовний початок навлався на розпад СРСР.

У 1998 році інженери запропонували міській владі проєкт монорельсової лінії метро, що мала з'єднати Морський порт з центром міста та Приморським бульваром. Однак, за оцінками 2000-х років, це коштувало б надто дорого.

Згодом до цієї ідеї повертались ще кілька разів, однак тривали дискусії, які завершувались нічим. Тому у Одесі так і не з'явилося метро. Серед основих труднощів варто також назвати рельєф міста.

Що відомо про Київський метрополітен?

На відміну від Одеси, у Києві таки збудували метро. Відкриття перших 5 станцій відбулось 6 листопада 1960 року, мовиться у Вікіпедії. Він став 14-м метрополітеном в Європі і 3-м у СРСР.

Зараз Київський метрополвтен налічцє 52 станції та 3 гілки. Вони сполучають усі ключові райони столиці та суттєво допомагають розвантажити міські дороги.

Чому у Львові не збудували метро?