Например, в Одессе также планировали построить метро, однако от идеи отказались. Об этом пишет Telegraph.

Смотрите также Невесты копируют ее почти 200 лет: кем была женщина, которая первой выходила замуж в белом платье

Что известно о метрополитене в Одессе?

В Одессе планировали построить метро, однако об этом знает не так много людей. Согласно планам, оно должно было простираться на 28 километров. Обсуждения велись с конца 60-х годов, но они не рассматривались серьезно.

В 1970-х годах, когда население города приблизилось к миллиону, местные власти начали относиться к этому серьезно. Были разработаны планы прокладки главной центральной линии метро вблизи побережья, которая должна была соединить центральный район с южным, западным и северным районами.



В Одессе могло быть метро / Фото Telegraph

После этого начали создавать проект. Первые 6 станций Одесского метрополитена должны были соединить центр города с промышленной зоной Пересыпь, а в будущем планировалось продолжение до Лузановки и Паустовского.

Однако в течение 1980-х годов Одесса отошла на второй план из-за строительства в других городах. Несмотря на обещания реализовать в 1991 году, проект так и не начали, ведь ориентировочное начало наложилось на распад СССР.

В 1998 году инженеры предложили городским властям проект монорельсовой линии метро, которая должна была соединить Морской порт с центром города и Приморским бульваром. Однако, по оценкам 2000-х годов, это стоило бы слишком дорого.

Впоследствии к этой идее возвращались еще несколько раз, однако продолжались дискуссии, которые завершались ничем. Поэтому в Одессе так и не появилось метро. Среди основных трудностей следует также назвать рельеф города.

Что известно о Киевском метрополитене?

В отличие от Одессы, в Киеве таки построили метро. Открытие первых 5 станций состоялось 6 ноября 1960 года, говорится в Википедии. Он стал 14-м метрополитеном в Европе и 3-м в СССР.

Сейчас Киевский метрополвтен насчитывает 52 станции и 3 ветки. Они соединяют все ключевые районы столицы и существенно помогают разгрузить городские дороги.

Почему во Львове не построили метро?