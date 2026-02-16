Найдовший концерт у світі почався у 2001 році і триває досі: як таке можливе

5 вересня 2001 року в середньовічному храмі стартував концерт, який досі не завершився. Якщо все відбуватиметься за задумом, його фінал настане лише через 616 років.

Можна припустити, що твір на кшталт "ORGAN²/ASLSP" мав би займати тисячі чи навіть мільйони сторінок нотних записів, однак усе навпаки, пише Popular Science.

Що відомо про найдовший у світі концерт?

Абревіатура "ASLSP" означає "As Slow As Possible" ("настільки повільно, наскільки це можливо"), і за весь час спеціально створений електричний орган видав лише дев'ять акордів. Нинішній акорд лунає з лютого 2024 року, а наступна зміна запланована на 5 серпня 2026 року.

Як відбувається зміна акордів: дивіться відео

Хоча автора музичного твору "ORGAN²/ASLSP" Джона Кейджа зачаровували наслідки випадковості, організатори цього експерименту діяли за чітким планом.

Концерт розпочали у день народження композитора – 5 вересня, а його тривалість у 639 років відповідає проміжку між появою першого 12-тонного готичного органа у 1361 році та 2000 роком. Кожен акорд і кожна пауза були пропорційно розтягнуті відповідно до цього багатовікового періоду.

Очевидно, жоден із сучасників не почує завершення "ORGAN²/ASLSP", і ніхто не грає на органі безперервно. Для цього створили спеціальну конструкцію – мішки з піском утримують клавіші натиснутими, а електричний міх із резервним живленням забезпечує постійний потік повітря.

Орган, який використовується у експерименті / Фото Wikipedia

Лише під час зміни акордів люди вручну замінюють необхідні труби. Якщо виконання не перериватиметься, воно триватиме ще багато століть. Водночас невідомо, чи залишаться слухачі, які дочекаються фіналу. У 2011 році орган помістили в акриловий корпус, щоб зменшити скарги на шум.

Що відомо про Джона Кейджа?

Як пише EBSCO, Джон Кейдж був американським композитором-новатором і однією з ключових постатей авангардної музики, знаний своїми сміливими експериментами зі звуком і композицією.

Джон Кейдж / Фото GettyImages

Музичну освіту він здобував у видатних наставників, зокрема у Генрі Коуелла та Арнольда Шенберга, що суттєво вплинуло на формування його унікального стилю. У творчості Кейджа часто з'являлися елементи випадковості й непередбачуваності. Це відображало його зацікавлення східною філософією та ідеями абстрактного експресіонізму.

Один із найвідоміших його творів – 4'33" – переосмислює саме поняття музики, змушуючи слухачів прислухатися до навколишніх звуків під час періоду тиші.

Виконання 4'33": дивіться відео

Кейдж також винайшов техніку "підготовленого фортепіано", що передбачала розміщення різних предметів усередині інструмента для зміни його звучання та розширення звукових можливостей.

Упродовж кар'єри він активно співпрацював із хореографом Мерс Каннінгем, розмиваючи межі між музикою і перформансом. Його твір "Тиша: лекції та твори" вплинув на багатьох митців і мислителів різних галузей.

