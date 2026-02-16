Можно предположить, что произведение вроде "ORGAN²/ASLSP" должно было бы занимать тысячи или даже миллионы страниц нотных записей, однако все наоборот, пишет Popular Science.

Что известно о самом длинном в мире концерте?

Аббревиатура "ASLSP" означает "As Slow As Possible" ("настолько медленно, насколько это возможно"), и за все время специально созданный электрический орган выдал лишь девять аккордов. Нынешний аккорд звучит с февраля 2024 года, а следующая смена запланирована на 5 августа 2026 года.

Хотя автора музыкального произведения "ORGAN²/ASLSP" Джона Кейджа завораживали последствия случайности, организаторы этого эксперимента действовали по четкому плану.

Концерт начали в день рождения композитора – 5 сентября, а его продолжительность в 639 лет соответствует промежутку между появлением первого 12-тонного готического органа в 1361 году и 2000 годом. Каждый аккорд и каждая пауза были пропорционально растянуты в соответствии с этим многовековым периодом.

Очевидно, ни один из современников не услышит завершения "ORGAN²/ASLSP", и никто не играет на органе непрерывно. Для этого создали специальную конструкцию – мешки с песком удерживают клавиши нажатыми, а электрический мех с резервным питанием обеспечивает постоянный поток воздуха.

Орган, который используется в эксперименте / Фото Wikipedia

Только при смене аккордов люди вручную заменяют необходимые трубы. Если исполнение не будет прерываться, оно продлится еще много веков. В то же время неизвестно, останутся ли слушатели, которые дождутся финала. В 2011 году орган поместили в акриловый корпус, чтобы уменьшить жалобы на шум.

Что известно о Джоне Кейдже?

Как пишет EBSCO, Джон Кейдж был американским композитором-новатором и одной из ключевых фигур авангардной музыки, известен своими смелыми экспериментами со звуком и композицией.

Джон Кейдж / Фото GettyImages

Музыкальное образование он получал у выдающихся наставников, в частности у Генри Коуэлла и Арнольда Шенберга, что существенно повлияло на формирование его уникального стиля. В творчестве Кейджа часто появлялись элементы случайности и непредсказуемости. Это отражало его интерес к восточной философии и идеям абстрактного экспрессионизма.

Одно из самых известных его произведений – 4'33" – переосмысливает само понятие музыки, заставляя слушателей прислушиваться к окружающим звукам во время периода тишины.

Кейдж также изобрел технику "подготовленного фортепиано", предусматривающую размещение различных предметов внутри инструмента для изменения его звучания и расширения звуковых возможностей.

На протяжении карьеры он активно сотрудничал с хореографом Мерс Каннингем, размывая границы между музыкой и перформансом. Его произведение "Тишина: лекции и произведения" повлияло на многих художников и мыслителей различных отраслей.

