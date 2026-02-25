Укр Рус
25 лютого, 15:37
"Наутилус" під землею: як станцію метро у серці Парижу перетворили на підводний човен

Вікторія Кульженко
У світі є чимало станцій метро, які можуть зливувати. Вони можуть бути тематичними, красиво оздобленими або ж навпаки викликати подив.

Наприклад, станція Arts et Métiers у Парижі навіює мотиви творів Жюля Верна. Про це пише Sortir a Paris.

Що відомо про станцію Arts et Métiers?

Ця станція метро є однією із найкрасивіших та розташована у самому серці столиці Франції. Водночас вона не завжди мала такий вигляд: до 1994 року вона була цілком звичайною. Ремонт там розпочали на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел. 


Станція метро пов'язана із мистецтвом / Фото Sortir a Paris

Тому станцію метро Arts et Métiers вирішили пов'язати із мистецтвом. Архітектор надихався, як вже можна зрозуміти, Жулем Верном, а саме підводним човном "Наутилус", який він описав у своєму творі "Двадцять тисяч льє під водою". 

Саме тому станцію вирішили перетворити на підводний човен. Вона отримала відповідне оздоблення та розписи. Цікаво, що таке рішення мало б символізувати технічний прогрес. Матеріали, які використали для ремонту станції, шестерні, які вмонтували у потрібних місцях та малюнки роблять цю станцію фактично воротами у паралельний світ.


Дизайн станції продуманий / Фото Sortir a Paris

Всередині станції також можна побачити ілюмінатори, всередині яких можна побачити моделі наукових винаходів. 

Що відомо про твір "Двадцять тисяч льє під водою"?

"Двадцять тисяч льє під водою" – це науково – фантастичний пригодницький роман французького письменника Жуля Верна, мовиться у Вікіпедії. Головний герой у гонитві за невідомою твариною потрапляє на борт підводного корабля "Наутилус". 

20 тисяч льє – це 80 кілометрів, тобто події розгортаються під товщею води, яка майже вдвічі більша за окружність Землі. 

Яка станція метро є найглибшою у світі?

  • У 2026 році найглибшою станцією метро у світі є "Хуньянцунь" в Чунціні, Китай, з глибиною 116 метрів.
  • "Хуньянцунь" збудували у 2022 році. Спуск на неї зазвичай провокує зміну тиску, тож у пасажирів закладає вуха. Ця станція розташована на глибині 116 метрів, що еквівалентно 40 поверхам під землею. Спуск на ескалаторі займає понад 10 хвилин.
  • Станція "Хуньяньцунь" розташована на лініях метро Чунціна 5 та 9, між проспектом Цзінвей та дорогою Шабінь, у районі Юйчжун Чунціна. Вона вже стала своєрідним магнітом для туристів.