Наприклад, станція Arts et Métiers у Парижі навіює мотиви творів Жюля Верна. Про це пише Sortir a Paris.
Що відомо про станцію Arts et Métiers?
Ця станція метро є однією із найкрасивіших та розташована у самому серці столиці Франції. Водночас вона не завжди мала такий вигляд: до 1994 року вона була цілком звичайною. Ремонт там розпочали на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.
Станція метро пов'язана із мистецтвом / Фото Sortir a Paris
Тому станцію метро Arts et Métiers вирішили пов'язати із мистецтвом. Архітектор надихався, як вже можна зрозуміти, Жулем Верном, а саме підводним човном "Наутилус", який він описав у своєму творі "Двадцять тисяч льє під водою".
Саме тому станцію вирішили перетворити на підводний човен. Вона отримала відповідне оздоблення та розписи. Цікаво, що таке рішення мало б символізувати технічний прогрес. Матеріали, які використали для ремонту станції, шестерні, які вмонтували у потрібних місцях та малюнки роблять цю станцію фактично воротами у паралельний світ.
Дизайн станції продуманий / Фото Sortir a Paris
Всередині станції також можна побачити ілюмінатори, всередині яких можна побачити моделі наукових винаходів.
Що відомо про твір "Двадцять тисяч льє під водою"?
"Двадцять тисяч льє під водою" – це науково – фантастичний пригодницький роман французького письменника Жуля Верна, мовиться у Вікіпедії. Головний герой у гонитві за невідомою твариною потрапляє на борт підводного корабля "Наутилус".
20 тисяч льє – це 80 кілометрів, тобто події розгортаються під товщею води, яка майже вдвічі більша за окружність Землі.
Яка станція метро є найглибшою у світі?
- У 2026 році найглибшою станцією метро у світі є "Хуньянцунь" в Чунціні, Китай, з глибиною 116 метрів.
- "Хуньянцунь" збудували у 2022 році. Спуск на неї зазвичай провокує зміну тиску, тож у пасажирів закладає вуха. Ця станція розташована на глибині 116 метрів, що еквівалентно 40 поверхам під землею. Спуск на ескалаторі займає понад 10 хвилин.
- Станція "Хуньяньцунь" розташована на лініях метро Чунціна 5 та 9, між проспектом Цзінвей та дорогою Шабінь, у районі Юйчжун Чунціна. Вона вже стала своєрідним магнітом для туристів.