Например, станция Arts et Métiers в Париже навевает мотивы произведений Жюля Верна. Об этом пишет Sortir a Paris.

Что известно о станции Arts et Métiers?

Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда выглядела так: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.



Станция метро связана с искусством / Фото Sortir a Paris

Поэтому станцию метро Arts et Métiers решили связать с искусством. Архитектор вдохновлялся, как уже можно понять, Жюлем Верном, а именно подводной лодкой "Наутилус", который он описал в своем произведении "Двадцать тысяч лье под водой".

Именно поэтому станцию решили превратить в подводную лодку. Она получила соответствующую отделку и росписи. Интересно, что такое решение должно символизировать технический прогресс. Материалы, которые использовали для ремонта станции, шестерни, которые встроили в нужных местах и рисунки делают эту станцию фактически воротами в параллельный мир.



Дизайн станции продуманный / Фото Sortir a Paris

Внутри станции также можно увидеть иллюминаторы, внутри которых можно увидеть модели научных изобретений.

Что известно о произведении "Двадцать тысяч лье под водой"?

"Двадцать тысяч лье под водой" – это научно – фантастический приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, говорится в Википедии. Главный герой в погоне за неизвестным животным попадает на борт подводного корабля "Наутилус".

20 тысяч лье – это 80 километров, то есть события разворачиваются под толщей воды, которая почти вдвое больше окружности Земли.

