Например, станция Arts et Métiers в Париже навевает мотивы произведений Жюля Верна. Об этом пишет Sortir a Paris.
Что известно о станции Arts et Métiers?
Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда выглядела так: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.
Станция метро связана с искусством / Фото Sortir a Paris
Поэтому станцию метро Arts et Métiers решили связать с искусством. Архитектор вдохновлялся, как уже можно понять, Жюлем Верном, а именно подводной лодкой "Наутилус", который он описал в своем произведении "Двадцать тысяч лье под водой".
Именно поэтому станцию решили превратить в подводную лодку. Она получила соответствующую отделку и росписи. Интересно, что такое решение должно символизировать технический прогресс. Материалы, которые использовали для ремонта станции, шестерни, которые встроили в нужных местах и рисунки делают эту станцию фактически воротами в параллельный мир.
Дизайн станции продуманный / Фото Sortir a Paris
Внутри станции также можно увидеть иллюминаторы, внутри которых можно увидеть модели научных изобретений.
Что известно о произведении "Двадцать тысяч лье под водой"?
"Двадцать тысяч лье под водой" – это научно – фантастический приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, говорится в Википедии. Главный герой в погоне за неизвестным животным попадает на борт подводного корабля "Наутилус".
20 тысяч лье – это 80 километров, то есть события разворачиваются под толщей воды, которая почти вдвое больше окружности Земли.
Какая станция метро является самой глубокой в мире?
- В 2026 году самой глубокой станцией метро в мире является "Хуньянцунь" в Чунцине, Китай, с глубиной 116 метров.
- "Хуньянцунь" построили в 2022 году. Спуск на нее обычно провоцирует изменение давления, поэтому у пассажиров закладывает уши. Эта станция расположена на глубине 116 метров, что эквивалентно 40 этажам под землей. Спуск на эскалаторе занимает более 10 минут.
- Станция "Хуньяньцунь" расположена на линиях метро Чунцина 5 и 9, между проспектом Цзинвэй и дорогой Шабинь, в районе Юйчжун Чунцина. Она уже стала своеобразным магнитом для туристов.