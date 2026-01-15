Як витягнути посилку із замороженого поштомата: інструкція від "Нової пошти"
- Якщо поштомат замерз, спробуйте кілька разів відкрити комірку кнопкою у застосунку, а якщо не допоможе, м'яко натисніть на дверцята руками або обстукайте їх.
- Не можна використовувати гарячу воду, сіль, хімікати чи відкритий вогонь для розморожування поштомату.
З настанням морозів поштомати дедалі частіше можуть виходити з ладу через обмерзання. Замерзлі дверцята чи сенсор можуть унеможливити отримання помилки вчасно. У такому випадку варто скористатися порадами від "Нової пошти".
"Нова пошта" завжди турбується про своїх клієнтів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм компанії. Січневі морози вплинули на те, що дверцята з коміркою не завжди здатні відкритися з першого разу. Саме тому «Нова пошта» вирішила розповісти про безпечні та прості способи, які допоможуть отримати свою посилку взимку без будь-якого стресу.
Як отримати посилку, якщо поштомат замерзнув?
Фахівці радять спочатку спробувати відкрити комірку кілька разів кнопкою у застосунку. Часом на морозі й телефон погано працює, а відключення світла погіршують мобільний зв’язок.
Якщо відчуєте клацання замка, але дверцята все одно не відчиняються, то м’яко натисніть на них руками й спробуйте відкрити комірку знову.
Коли й це не допоможе, то потрібно злегка обстукати комірку, а тоді обережно посмикати на себе. Якщо ж будь-які спроби виявляться марними, "Нова пошта" просить їм написати чи подзвонити на гарячу лінію.
Що категорично не можна робити з поштоматом?
Не можна його розморожувати гарячою водою, використовувати сіль чи хімікати, чи вдаватися до ще гіршого методу – розігрівати відкритим вогнем.
