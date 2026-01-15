Как вытащить посылку из замороженного почтомата: инструкция от "Новой почты"
- Если почтомат замерз, попробуйте несколько раз открыть ячейку кнопкой в приложении, а если не поможет, мягко нажмите на дверцу руками или обстучите ее.
- Нельзя использовать горячую воду, соль, химикаты или открытый огонь для размораживания почтомата.
С наступлением морозов почтоматы все чаще могут выходить из строя из-за обледенения. Замерзшие дверцы или сенсор могут сделать невозможным получение ошибки вовремя. В таком случае стоит воспользоваться советами от "Новой почты".
"Новая почта" всегда беспокоится о своих клиентах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм компании. Январские морозы повлияли на то, что дверца с ячейкой не всегда способны открыться с первого раза. Именно поэтому "Новая почта" решила рассказать о безопасных и простых способах, которые помогут получить свою посылку зимой без какого-либо стресса.
Как получить посылку, если почтомат замерз?
Специалисты советуют сначала попробовать открыть ячейку несколько раз кнопкой в приложении. Иногда на морозе и телефон плохо работает, а отключения света ухудшают мобильную связь.
Если почувствуете щелчок замка, но дверца все равно не открывается, то мягко нажмите на них руками и попробуйте открыть ячейку снова.
Когда и это не поможет, то нужно слегка обстучать ячейку, а потом осторожно подергать на себя. Если же любые попытки окажутся тщетными, "Новая почта" просит их написать или позвонить на горячую линию.
Что категорически нельзя делать с почтоматом?
Нельзя его размораживать горячей водой, использовать соль или химикаты, или прибегать к еще худшему методу – разогревать открытым огнем.
Часті питання
Какие проблемы могут возникнуть при получении посылки зимой через почтомат?
Зимой, особенно во время сильных морозов, дверца почтомата может не открыться с первого раза из-за замерзания механизмов.
Какие рекомендации дает 'Новая почта' для открытия замерзшего почтомата?
Сначала стоит попробовать несколько раз открыть ячейку с помощью кнопки в приложении. Если это не помогает, следует мягко нажать на дверцу руками или слегка обстучать ячейку.
Чего не стоит делать при попытке открыть замерзший почтомат?
'Новая почта' предостерегает от размораживания почтомата горячей водой, использования соли или химикатов, а также пытаться разогреть его открытым огнем.