Как вытащить посылку из замороженного почтомата: инструкция от "Новой почты"

С наступлением морозов почтоматы все чаще могут выходить из строя из-за обледенения. Замерзшие дверцы или сенсор могут сделать невозможным получение ошибки вовремя. В таком случае стоит воспользоваться советами от "Новой почты".

"Новая почта" всегда беспокоится о своих клиентах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм компании. Январские морозы повлияли на то, что дверца с ячейкой не всегда способны открыться с первого раза. Именно поэтому "Новая почта" решила рассказать о безопасных и простых способах, которые помогут получить свою посылку зимой без какого-либо стресса.

Как получить посылку, если почтомат замерз?

Специалисты советуют сначала попробовать открыть ячейку несколько раз кнопкой в приложении. Иногда на морозе и телефон плохо работает, а отключения света ухудшают мобильную связь.

Если почувствуете щелчок замка, но дверца все равно не открывается, то мягко нажмите на них руками и попробуйте открыть ячейку снова.

Когда и это не поможет, то нужно слегка обстучать ячейку, а потом осторожно подергать на себя. Если же любые попытки окажутся тщетными, "Новая почта" просит их написать или позвонить на горячую линию.

Что категорически нельзя делать с почтоматом?

Нельзя его размораживать горячей водой, использовать соль или химикаты, или прибегать к еще худшему методу – разогревать открытым огнем.

