Легендарні смаки, на які всі чекали: McDonald's запустив "світове меню"
- McDonald's в Україні запустив "Світове меню" з популярними стравами з різних країн, такими як креветки з Хорватії та гострий МакКріспі Хот Хані з Канади.
- Новинки будуть доступні до 24 червня 2026 року, а ціни на страви варіюються від 20 до 297 гривень.
Світові гастрономічні хіти Макдональдсу, за якими полюють у різних країнах, нарешті дісталися України. Те, що раніше можна було спробувати лише під час подорожей тепер зібрано в одному меню.
Українці чекали на це довго – і нарешті момент настав. У меню Макдональдсу з'явилися легендарні новинки з різних куточків світу, які раніше можна було скуштувати лише за кордоном. Тепер ці гастрономічні хіти прямо тут, в Україні!
Які новинки з різних країн можна скуштувати у Макдональдсі?
Почати варто з морських делікатесів: великі хрумкі креветки з Адріатичного узбережжя Хорватії та ніжний рол із соковитими креветками, натхненний сонячним Кіпром. Легкі, ароматні та ідеальні для тих, хто хоче чогось небанального.
Для любителів насичених смаків є справжній канадський вайб: гострий МакКріспі Хот Хані з пікантною солодкістю, соковитий Мейпл Барбекю та класичний Бекон Роял Чізбургер. І найголовніше – усе це доступно ще й у форматі Дабл для подвійного задоволення.
Окрема зірка меню – це нова МакШейкер Фрі. Цього разу зі смаками Азії: ароматний рамен або витончений сир із трюфелем, натхненні Японією та Сингапуром. Це звична картопля фрі, але з абсолютно новим звучанням.
А для тих, хто хоче освіжитися – яскраві напої McFizz: ніжна Сакура з Японії та соковитий Манго з тропічного Маврикію. І на десерт – екзотичний МакФлурі з Індонезії зі смаком попкорну та карамелі, який точно здивує навіть тих, хто думав, що вже куштував усе.
Які ціни на нові позиції?
- "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" із Канади – 209 гривень;
- "Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" із Канади – 297 гривень;
- "МакКріспі Хот Хані" з Канади – 198 гривень;
- Рол із креветками з Кіпру – 179 гривень;
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Рамен із Японії – 99 гривень;
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру – 99 гривень;
- Креветки (3 штуки) із Хорватії – 115 гривень;
- Креветки (5 штук) із Хорватії – 189 гривень;
- Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру – 30 гривень;
- Соус "Сичуанський стиль" із Китаю – 30 гривень;
- Коктейльний соус із Хорватії – 20 гривень;
- "МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії – 109 гривень;
- "McFizz Сакура" з Японії – 85 гривень;
- "McFizz Манго" з Маврикію – 85 гривень;
Як довго буде доступне нове меню?
Новинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах "МакДональдз" в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до завершення продажів. Замовити їх можна в залі ресторану через термінали самообслуговування, на "МакДрайві", через "МакДелівері" або скориставшись функцією "Мобільне замовлення" в застосунку мережі. Напої, "МакФлурі", "МакШейкер Фрі" та соуси можна буде замовляти протягом усього дня, тоді як інші страви будуть доступні в межах основного меню.
Часті питання
