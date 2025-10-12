Один користувач мережі хотів зробити гарний пост у соцмережах. Однак у підсумку всі згадали еру "статусів" і забороненій мережі ВКонтакте і це перетворилося на мем.

Усе почалося з допису чоловіка з Одеси у соціальній мережі Threads. Чому він викликав фурор та як виник новий тренд – розповість 24 Канал.

Чому "одеський вовк" так потішив мережу?

Покоління, яке активно користувалося соцмережею ВКонтакте, добре пам'ятає ті самі філософські та глибокі, або ж ті самі "пацанські" цитати, якими супроводжувалися фото. Та от у 2017 році за рішенням РНБО соцмережа була заборонена в Україні і дуже повільно разом з цим зникли з нашого інфополя "пацанські" цитати.

І ось у 2025 році користувач Threads з Одеси з ніком borodaavto поширив своє фото з такою цитатою: "Вівця, пошарпана псами, вовку вже не цікава". І це неабияк розбурхало мережу.



Допис, з якого все почалося / Скриншот

У коментарях до цього допису відкрився справжній "портал у пекло" і ще кілька днів чоловік продовжував публікувати фото з глибокими цитатами, але врешті закрив свій профіль після хвилі популярності.

Однак користувачі мережі запустили новий тренд та або ж висміюють цитати про вовків, або адаптують їх. Не обійшлося тут, звісно, без відомих українських брендів.

Українські бренди і вовки / Скриншоти

Поки хтось не може зрозуміти, що відбувається у Threads, інші змагаються в креативності. І ми б хотіли зібрати тут усі найкращі коментарі та дописи, але їх надто багато і це надто смішно.

Вовк – не редактор, новину не напише / Скриншоти

І ,мабуть, найкумеднішою була реакція організації UAnimals, яка бореться за права тварин та допомагає їм, бо у перших дописах borodaavto чимало людей позначали акаунт організації та просили допомогти врятувати вовка.



Реакція забарилася лише на пів години / Скриншот

Тим часом забувається легенда