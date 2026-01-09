Чисто львівська історія: яке коротке слово має безліч значень

У Львові мова звучить по-особливому. Це місто має характерні слова та вимову й особливі мовні маркери, які можна мешканцям інших регіонів відчути з перших хвилин розмови.

Ознакою львівської говірки є часте вживання слова "та", пише 24 Канал з посиланням на тікток @maoestro.

Ця мовна звичка говорити "та" на початку чи в середині фрази вже стала настільки звичною для всіх, що її помічають лише приїжджі. Мова львів’ян з цією часточкою здебільшого супроводжує думку, коли треба погодитися з чимось чи на щось.

Яке одне слово львів'ян всіх дивує?

Тіктокер із Запоріжжя опублікував відеоролик, в якому зазначив всі варіанти використання слова "та" та їхнє значення. Він додав, що відкривав бізнес у Львові, тож зрозумів місцеві особливості комунікації.

Це слово справді використовують всі львів’яни, а здивування воно лише викликає у тих, хто думає, що "та" – це лише скорочене так, але воно має набагато більше значень.

Львівський словник:

так – та;

звісно – та-та;

все правильно – та-та-та;

потринди мені тут – та-та-та;

не може бути – та ну;

повністю погоджуюсь – ну та;

облиште – та йой;

ні – та де;

зовсім ні – та яке;

так і живемо – та й таке.

Приїжджі, щоб відчути колорит міста, можуть завітати в кілька закладів, які не є туристичними, але якнайкраще заглиблять в тутешню атмосферу міста. До імпровізованого списку увійшли заклади у різних частинах Львова.

Зокрема:

Кури гриль на Ярослава Мудрого;

Чебуреки в Брюховичах;

Кафе "Затишок" біля Магнуса;

Кафе "Пінгвін" біля Оперного;

Шашлична на Зеленій на переїзді;

"Літній Сад" на Зеленій;

"Гопак" на Науковій.

