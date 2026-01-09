Чисто львівська історія: яке коротке слово має безліч значень
- У Львові часто вживається слово "та", яке може мати багато значень, залежно від контексту.
- Тіктокер із Запоріжжя відзначив різноманітні значення слова "та", підкреслюючи його важливість у львівській говірці.
У Львові мова звучить по-особливому. Це місто має характерні слова та вимову й особливі мовні маркери, які можна мешканцям інших регіонів відчути з перших хвилин розмови.
Ознакою львівської говірки є часте вживання слова "та", пише 24 Канал з посиланням на тікток @maoestro.
Ця мовна звичка говорити "та" на початку чи в середині фрази вже стала настільки звичною для всіх, що її помічають лише приїжджі. Мова львів’ян з цією часточкою здебільшого супроводжує думку, коли треба погодитися з чимось чи на щось.
Яке одне слово львів'ян всіх дивує?
Тіктокер із Запоріжжя опублікував відеоролик, в якому зазначив всі варіанти використання слова "та" та їхнє значення. Він додав, що відкривав бізнес у Львові, тож зрозумів місцеві особливості комунікації.
Це слово справді використовують всі львів’яни, а здивування воно лише викликає у тих, хто думає, що "та" – це лише скорочене так, але воно має набагато більше значень.
Львівський словник:
так – та;
звісно – та-та;
все правильно – та-та-та;
потринди мені тут – та-та-та;
не може бути – та ну;
повністю погоджуюсь – ну та;
облиште – та йой;
ні – та де;
зовсім ні – та яке;
так і живемо – та й таке.
Пояснення львівського слова: дивіться відео
Приїжджі, щоб відчути колорит міста, можуть завітати в кілька закладів, які не є туристичними, але якнайкраще заглиблять в тутешню атмосферу міста. До імпровізованого списку увійшли заклади у різних частинах Львова.
Зокрема:
Кури гриль на Ярослава Мудрого;
Чебуреки в Брюховичах;
Кафе "Затишок" біля Магнуса;
Кафе "Пінгвін" біля Оперного;
Шашлична на Зеленій на переїзді;
"Літній Сад" на Зеленій;
"Гопак" на Науковій.
Які ще цікавинки про Львів варто знати?
Найдовша вулиця у Львові простягається майже на 9 кілометрів. Вона змінила вісім назв протягом століть, але з 1944 року її назва залишається незмінною.
Найстарішою вулицею Львова є нинішня вулиця Богдана Хмельницького, яка з'явилася ще в 11 столітті.
