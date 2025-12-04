Не "І ти, Бруте?": несподівана правда про останні слова Юлія Цезаря

Попри поширений міф, Гай Юлій Цезар ніколи не промовляв "І ти, Бруте?" перед смертю. Історики вказують на зовсім інші варіанти його останніх слів.

Якими могли бути останні слова Юлія Цезаря?

Знаменита фраза "І ти, Бруте?", яку промовляє Юлій Цезар у п'єсі Вільяма Шекспіра, давно стала частиною масової культури. Саме так більшість людей уявляє момент його загибелі.

Однак у реальності римський правитель навряд чи вимовив ці слова перед смертю. Як зазначається на сайті Університету Кембриджа, античний історик Кассій Діон сумнівався, що Юлій Цезар узагалі встиг промовити бодай слово, адже змовники напали на нього одночасно й завдали десятки ударів.

Достеменно невідомо, якими були останні слова римського правителя / Картина "Смерть Цезаря"

Водночас Діон наводив і популярну у давнину версію, що, побачивши Брута, Цезар міг вигукнути грецькою "І ти, дитя?" або "І ти теж, сину?". Проте історик підкреслював, що ці слова не мають достеменного підтвердження.

Зауважимо, що за чутками, Марк Юній Брут насправді міг бути позашлюбним сином диктатора.

Чи правда, що Брут – син Цезаря?

Історик Баррі Страус в інтерв'ю для HistoryExtra заявив, що дійсно, за чутками Брут міг бути позашлюбною дитиною Цезаря. Проте це малоймовірно, адже на момент його народження, майбутньому римському правителю було лише 15 років.

Водночас історик зазначає, що повністю виключати таку можливість теж не можна, адже "римляни починали рано".

Саме тому версію про слова "І ти, дитя?" можна трактувати як натяк на батьківство. Ніби Цезар визнав Брута сином і дорікав, що той убив власного батька, вчинивши один із найтяжчих гріхів для римлянина.

