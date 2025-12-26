Чорна тінь, яка обганяє потяг: у Київському метро іноді бачать явище, що не можна пояснити

Метрополітен столиці приховує чимало цікавого. Зокрема, самі працівники розповідають легенди, які можуть навіть налякати.

Містичні легенди про метро Києва не залишають байдужим. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео Наталії Скорик.

Що відомо про чорну тінь на одному із перегонів?

Робітники метро розповідають про чорну тінь, що біжить швидше за поїзд на перегоні "Лівобережна – Дарниця.

Машиністи розповіли деталі. За їхніми словами, коли поїзд іде вечірнім перегоном на уповільненому ходу, інколи зліва по стіні ковзає чорна пляма. Без форми, без рук, просто щось темне, щільніше за темряву.

Працівники метрополітену вказують, що воно рухається швидше за вагон і ніби намагається "випередити" світло фар. Камери нічого не фіксують – тільки короткі спотворення в кадрі, наче хтось поряд мигнув і зник.

Легенди метро Києва: дивіться відео

Як давно працює Київський метрополітен?

Метрополітен Києва відкрився 6 листопада 1960 року. Першими були всього 5 станцій. Метрополітен Києва став 14-м метрополітеном в Європі і 3-м у СРСР, мовиться у Вікіпедії.

Згодом почали будувати додаткові станції, щоб розвантажити основні шляхи Києва. Зараз Київський метрополітен налічує три гілки, які кожного дня перевозять тисячі пасажирів. Цей спосіб пересування став одним із основних у столиці.

