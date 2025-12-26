Чорна тінь, яка обганяє потяг: у Київському метро іноді бачать явище, що не можна пояснити
- Працівники київського метро розповідають легенди про чорну тінь, що рухається швидше за поїзд між станціями "Лівобережна" та "Дарниця".
- Станція "Дарниця" спочатку планувалась як підземна, але через проблемні ґрунти була побудована наземною, нагадуючи вокзал.
Метрополітен столиці приховує чимало цікавого. Зокрема, самі працівники розповідають легенди, які можуть навіть налякати.
Містичні легенди про метро Києва не залишають байдужим. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео Наталії Скорик.
Дивіться також Замінить Дерев'яну Змію: яка тварина стане символом 2026 року
Що відомо про чорну тінь на одному із перегонів?
Робітники метро розповідають про чорну тінь, що біжить швидше за поїзд на перегоні "Лівобережна – Дарниця.
Машиністи розповіли деталі. За їхніми словами, коли поїзд іде вечірнім перегоном на уповільненому ходу, інколи зліва по стіні ковзає чорна пляма. Без форми, без рук, просто щось темне, щільніше за темряву.
Працівники метрополітену вказують, що воно рухається швидше за вагон і ніби намагається "випередити" світло фар. Камери нічого не фіксують – тільки короткі спотворення в кадрі, наче хтось поряд мигнув і зник.
Легенди метро Києва: дивіться відео
Як давно працює Київський метрополітен?
Метрополітен Києва відкрився 6 листопада 1960 року. Першими були всього 5 станцій. Метрополітен Києва став 14-м метрополітеном в Європі і 3-м у СРСР, мовиться у Вікіпедії.
Згодом почали будувати додаткові станції, щоб розвантажити основні шляхи Києва. Зараз Київський метрополітен налічує три гілки, які кожного дня перевозять тисячі пасажирів. Цей спосіб пересування став одним із основних у столиці.
Що відомо про станцію метро "Дарниця"?
- Станція метро "Дарниця" відкрилась у 1965 році, проте цікаво зовсім інше. Спершу її планували відкривати на іншому місці.
- Відповідно до першого проєкту, станція буде глибокою, під житловими кварталами, але виявилось, що ґрунти там проблемні, тому інженери вирішили зробити станцію наземною.
- Саме тому вона виглядає не як типове метро, а як щось між вокзалом і платформою електрички. Свою назву вона отримала через те, що поряд легендарний Дарницький вокзал, один з найбільших залізничних вузлів України.