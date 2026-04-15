Переселенець з Донеччини вмістив все своє життя в авто: тепер чоловік має нову машину

Переселенець з Донеччини пан Микола, історія якого ще раніше сколихнула мережу – його стареньке авто зламалося посерд міста під час чергового переїзду, – отримав нову автівку. Йому передали пікап, який попри те, що новий, але ще й доволі економний.

Яку нову машину отримав пан Микола, авто якого зламалося під час чергового переїзду з Чернігівщини на Кіровоградщину, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Як завершилася історія пана Миколи з Донеччини?

За словами Олега Гороховського, пану Миколі придбали новий Peugeot Landtrek у комплектації "ЛЮТИЙ". Машина має економний двигун, а витрати пального будуть навіть меншими, ніж у його старих "Жигулях", заявив співзасновник monobank. Крім того, з фото зрозуміло, що авто з салону.

Пан Микола, якому вже 70 років, також не залишився осторонь. Він віддячив своєму благодійнику пан Микола також віддячив у відповідь, а саме передав домашні продукти.

Дякую Миколі за термосок з домашніми яйцями, тушонкою, медом та щучою ікрою, все з'їм. Неймовірно світла людина,

– написав Гороховський.



Пан Микола з новеньким авто з салону / Фото Олега Гороховського

Нагадуємо! Ще коли історія лише поширювалася в соцмережах Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі заявив, що готовий подарувати чоловіку нове авто. Відтак він знайшов його контакти.

Що відомо про історію чоловіка?

Історія пана Миколи стала відомою після того, як з'ясувалося, що переселенець із Донеччини опинився у скрутному становищі в Києві, як відомо з постів cherrybombfields.

З початку повномасштабного вторгнення пан Микола переїхав з Донеччини на Чернігівщину. А через 4 роки опісля вирушив самотужки на Кіровоградщину. Відтак він зібрав всі необхідні речі, побутову техніку, 18 курей та собаку в стареньке авто та вирушив у дорогу. Через виснажливу дорогу авто не витримало та зламалося в Києві.

Небайдужі люди та правоохоронці допомогли пану Миколі: автівку було відбуксировано до сервісу, де її полагодили. Після цього чоловік вирушив знову в дорогу та прибув до свого місця призначення.

