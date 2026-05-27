Першу світову війну до 1940-х називали зовсім інакше: звідки взялася сучасна назва

Точно встановити, коли саме виникли назви "Перша світова війна" та "Друга світова війна", досить складно. Під час Першої світової ніхто не міг передбачити, що за одним глобальним конфліктом невдовзі прийде інший, тому потреби називати її "першою" не було.

Про те, як виникли назви "Перша світова війна" та "Друга світова війна", пише History.

Дивіться також Гітлер наказав зруйнувати його вщент: яка столиця Європи чи не єдиною збереглася під час війни

Як називали Першу світову війну до 1940 року?

Спершу американська преса називала конфлікт "Європейською війною", однак після вступу США у війну у 1917 році газети перейшли на термін "Світова війна".

Водночас у Великій Британії аж до 1940-х років використовували назву "Велика війна". Однак вийнятком був Вінстон Черчилль, який ще у 1927 році в мемуарах "Світова криза" згадував її як "Світову війну".

Назва "Перша світова війна" виникла не одразу / Архівне фото

Як виникла назва "Друга світова війна"?

Назва "Друга світова війна" вперше з'явилася в друкованих виданнях ще у лютому 1919 року, коли "Манчестер Гардіан" використала її як позначення можливого майбутнього глобального конфлікту, приблизно так, як сьогодні говорять про потенційну "Третю світову війну".

Проте саме президент США Франклін Рузвельт у 1941 році публічно назвав конфлікт "Другою світовою війною", після чого ця назва швидко набула популярності серед американців. Цікаво, що у Британії конфлікт до кінця 1940-х років називали просто "війною".

Попри те, що Рузвельт сприяв поширенню назви "Друга світова війна", сам він, схоже, не був нею повністю задоволений. У 1942 році президент навіть звернувся до громадян із проханням запропонувати інші варіанти.

Рузвельт популяризував назву "Друга світова війна" / Архівне фото

Військове міністерство отримало близько 15 тисяч пропозицій – від "Війни за цивілізацію" до "Війни проти поневолення". Втім, ні ці назви, ні запропонований самим Рузвельтом варіант "Війна за виживання" не прижилися.

У підсумку закріпився термін "Друга світова війна", а попередній конфлікт почали називати "Першою світовою війною".